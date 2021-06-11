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На аукционе в Смолевичском районе продали участки для строительства производственной базы и магазина

12.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства и обслуживания производственной базы и магазина со сроком аренды на 99 лет в Смолевичском районе. На аукцион было выставлено 3 лота, торги прошли по 2 из них.

На аукционе в Смолевичском районе продали участки для строительства производственной базы и магазина

Лот № 1 – участок площадью 0,9000 га в Смолевичском районе с кадастровым номером 624800000001002568 – предназначен для строительства и обслуживания производственной базы. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электро-, водоснабжения и канализации. Лот был выставлен на торги за 13 715,23 руб., продан с молотка за 43.044 руб., или 17.234 руб. по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На лот претендовали 2 заявителя.

На лот № 2 – участок для строительства и обслуживания производственной базы в районе д. Черница Пекалинского сельсовета – заявок не поступило. Земельный надел  с кадастровым номером 624883600001000083 насчитывает 0,2004 га. Лот был оценен в 1 833,66 рублей.

Лот № 3 – участок для строительства магазина в г. Смолевичи на ул. Жодинской – заинтересовал 2 человек. Земельный надел с кадастровым номером 624850100001001021 насчитывает 0,1867 га и имеет возможность подключения к сетям газо-, электро-, водоснабжения, канализации, связи. При начальной цене 56 033,34 рубля лот ушел с молотка за 116.000 руб., или 46.444 доллара США.

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

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