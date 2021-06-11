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Парк "Великий камень" получит больше самостоятельности

12.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" получит больше самостоятельности, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в пятницу 11 июня: документом совершенствуется правовое регулирование для улучшения инвестклимата структуры.

"Утверждено положение, предусматривающее придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что у парка будут расширены виды деятельности, закреплены условия поддержки стартапов.

Кроме того, создаются льготные условия для крупных инвестиционных проектов (с объемом вложений от 50 миллионов долларов).

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Теги: Минск
 
 
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Парку передадут от местных органов власти часть функций по осуществлению административных процедур.
 
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