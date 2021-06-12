В Минэнерго оценили экономию валюты с вводом в строй БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. Ввод в строй двух энергоблоков БелАЭС позволит снизить валютную нагрузку более чем на полмиллиарда долларов в год, заявил накануне заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк в эфире "Беларусь 1".

"С учетом того, что станция перешла работать в режим промышленной эксплуатации, экономический эффект снижения валютной нагрузки на страну в год составит порядка $550 млн", - сообщил замминистра.

С момента включения в энергосистему первого блока атомной станции БелАЭС выработала уже 2,9 млрд кВт·ч электроэнергии, этот объем энергии "позволил стране сэкономить валюты более чем на $100 млн, мы не закупали импортированный природный газ для выработки электроэнергии", добавил представитель ведомства.

Потребление растет

Замминистра сообщил также о растущем потреблении электроэнергии населением . С начала года в энергоснабжающие организации было подано более 6,5 тысяч заявок от граждан о выдаче технических условий на подключение жилых домов к электросетям для отопления и горячего водоснабжения, около 5 тысяч заявок уже удовлетворены, добавил Михадюк.

Чтобы увеличить возможности использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения жилфонда, будут вдвое увеличены сроки модернизации линий электропередачи, сообщил замминистра. Также продолжится электрификация многоквартирных жилых домов, к концу пятилетки планируют построить около 2 млн. кв.м такого жилья.

Напомним, пуск первого энергоблока АЭС состоялся в августе 2020 года. 22 декабря начался этап опытно-промышленной эксплуатации, в середине января первый энергоблок был выведен на 100% мощности. Ввод в эксплуатацию второго блока запланирован на первое полугодии 2022 года.

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