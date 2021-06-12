Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 июня 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья не изменился и составил 1244 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.5% и на текущую дату равна 1292 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек в настоящее время равна 1324 $, что только на 0.1% больше, чем неделей ранее.

Прогнозы

«Цены на жилье могут упасть до уровня 2017 года». Об этом заявил экономист Вадим Иосуб, рассказывая, как на рынке недвижимости скажутся курсы валют, санкции и сокращение кредитования.

Строительство

Скоро два года, как в Минске не проводят аукционов по площадкам под строительство многоквартирного жилья. Несколько участков, что выставлялись на аукционы в 2018—2019-м, уже осваиваются. Цикл строительства небольшого ЖК от момента участия в аукционе до сдачи — три-четыре года. И это означает, что, пока есть что и где строить. Но большая часть коммерческих застройщиков сдадут свои ЖК уже в 2024-м — «задела» на будущее у них нет. А дальше что? Читайте мнение тут . Кстати, больше половины строительных организаций Беларуси говорят о нехватке оборотных средств , что тоже скажется на рынке.