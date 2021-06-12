﻿ Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 июня 2021 года). 21.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 июня 2021 года)

12.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья не изменился и составил 1244 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска  выросла на 0.5% и на текущую дату равна 1292 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек в настоящее время равна 1324 $, что только на 0.1% больше, чем неделей ранее.

Прогнозы

«Цены на жилье могут упасть до уровня 2017 года». Об этом заявил экономист Вадим Иосуб, рассказывая, как на рынке недвижимости скажутся курсы валют, санкции и сокращение кредитования.

Строительство

Скоро два года, как в Минске не проводят аукционов по площадкам под строительство многоквартирного жилья. Несколько участков, что выставлялись на аукционы в 2018—2019-м, уже осваиваются. Цикл строительства небольшого ЖК от момента участия в аукционе до сдачи — три-четыре года. И это означает, что, пока есть что и где строить. Но большая часть коммерческих застройщиков сдадут свои ЖК уже в 2024-м — «задела» на будущее у них нет. А дальше что? Читайте мнение тут. Кстати, больше половины строительных организаций Беларуси говорят о нехватке оборотных средств, что тоже скажется на рынке.

В доме-долгострое на Богдановича выставили на продажу три квартиры.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 июня 2021 года)

Земля

Итоги аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах: $11-17 тысяч за участок. А вот тут результаты аукциона по участкам с недостроями.

На аукционе в Смолевичском районе продали участки для строительства производственной базы и магазина.

Деньги

За пять месяцев «Беларусбанк» выдал ипотечные кредиты на сумму свыше 40 миллионов рублей.

Туризм и отдых

Мы побывали в двух агроусадьбах: «Бивак 1812», где дома с земляными крышами и можно кататься на лошадях, и «На славу», где можно попробовать улиток.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 июня 2021 года)

Инвестиции

В «Великом камне» появятся новые условия для инвесторов и стартапов. Главное о проекте указа здесь.

Регионы

В деревне Каштановка Пружанского района Брестской области пытливый путешественник обнаружит остатки шляхетской усадьбы Дьяконских. Полуразрушенные постройки датируются XIX веком: когда-то здесь было добротное имение, парк и крепкое хозяйство. Интересно, что у этих романтичных развалин, являющихся историко-культурной ценностью, есть владелец — частная компания, выкупившая здание с аукциона в 2016 году. Мы посмотрели, как сейчас выглядит усадьба.

Жителей Пинска предупредили об учениях и попросили "следить за подозрительными квартирантами".

Минчанин купил на аукционе старинную конюшню в Витебской области: по 9 копеек за «квадрат».

Ради нового ТЦ в Гродно снесут гаражи и десятки мини-СТО.

В Бресте выставили на аукцион комплекс зданий общества спасения на водах.

Дачи и частные дома

Мы узнали, что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами.

От $12 тысяч просят за дачи на холмах у Семкова Городка.

Коммерческая недвижимость

«Песочница» стала первой в Беларуси площадкой подобного типа, где можно отдохнуть, встретиться с друзьями и перекусить. О том, как изменилась культура уличной еды и в чем заслуга Песочницы, как площадка работала во время пандемии, как она переживает «не сезон» и многом другом — в нашем материале.

В ТЦ «Столица» будут транслировать матчи футбольного чемпионата Европы.

БПС-Сбербанк переедет в «экс-Кемпински» в 2022 году.

Белорусская компания, которая занимается сдачей в аренду коммерческих помещений, получила кредитный рейтинг BB+.

В Минске начали строить здание посольства Польши, к возведению которого не могли приступить около 10 лет.

На Немиге в отделении банка открылась арт-галерея с ночной экспозицией.

Риэлтерский бизнес

Вопрос жилья всегда волновал человека, поскольку это является основой для комфорта, роста и удовлетворения всех остальных необходимых потребностей. Однако разобраться в рынке недвижимости и решить квартирный вопрос не так просто, в этом деле принято сотрудничать со специалистами. Мы обратились к Владимиру Пыльскому, руководителю риелторского агентства «Магазин недвижимости», и задали ему несколько вопросов.

Жилье и инфраструктура

Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 июня 2021 года)

В Минске собирают подписи за обустройство сквера в микрорайоне Сухарево-5.

Вот где в Минске появятся новые велодорожки.

Дизайн и ремонт

Под Минском в агрогородке Большевик на улице Фабричной на продажу выставили трехкомнатную квартиру с необычным санузлом, которого заслуживают только принцессы.

Аренда

Цены на аренду квартир начали расти. А вот так выглядят самые дешевые «однушки» в Минске.

ЖКХ

Из-за капремонта жители дома на улице К. Чорного в Минске остались без газа.

БелАЭС построили, а мощных сетей для передачи энергии нет. Читайте о проблеме тут. Кстати, уже подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

Хотите, чтобы у вас во дворе нарисовали красивый мурал? Предложите городу идею.

Офтоп

Вышла первая историческая карта-путеводитель Минска.

В Брилевичах открытым пламенем горела квартира на 14-м этаже. Работники МЧС спасли 7 человек.

Житель деревни под Борисовом растащил дом соседа по бревнам за два года.

Редакция Realt.by

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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