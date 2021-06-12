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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (7-13 июня 2021 года)
12.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Прогнозы
«Цены на жилье могут упасть до уровня 2017 года». Об этом
Строительство
Скоро два года, как в Минске не проводят аукционов по площадкам под строительство многоквартирного жилья. Несколько участков, что выставлялись на аукционы в 2018—2019-м, уже осваиваются. Цикл строительства небольшого ЖК от момента участия в аукционе до сдачи — три-четыре года. И это означает, что, пока есть что и где строить. Но большая часть коммерческих застройщиков сдадут свои ЖК уже в 2024-м — «задела» на будущее у них нет. А дальше что? Читайте мнение
В доме-долгострое на Богдановича
Земля
Итоги аукциона по продаже
На аукционе в Смолевичском районе
Деньги
За пять месяцев «Беларусбанк»
Туризм и отдых
Мы побывали в двух агроусадьбах:
Инвестиции
В «Великом камне» появятся новые условия для инвесторов и стартапов. Главное о проекте указа
Регионы
В деревне Каштановка Пружанского района Брестской области пытливый путешественник обнаружит остатки шляхетской усадьбы Дьяконских. Полуразрушенные постройки датируются XIX веком: когда-то здесь было добротное имение, парк и крепкое хозяйство. Интересно, что у этих романтичных развалин, являющихся историко-культурной ценностью, есть владелец — частная компания, выкупившая здание с аукциона в 2016 году. Мы посмотрели,
Жителей Пинска предупредили об учениях и попросили
Минчанин
Ради нового ТЦ в Гродно
В Бресте
Дачи и частные дома
Мы узнали,
От $12 тысяч
Коммерческая недвижимость
«Песочница» стала первой в Беларуси площадкой подобного типа, где можно отдохнуть, встретиться с друзьями и перекусить. О том, как изменилась культура уличной еды и в чем заслуга Песочницы, как площадка работала во время пандемии, как она переживает «не сезон» и многом другом —
В ТЦ «Столица»
БПС-Сбербанк
Белорусская компания, которая занимается сдачей в аренду коммерческих помещений,
В Минске
На Немиге в отделении банка
Риэлтерский бизнес
Вопрос жилья всегда волновал человека, поскольку это является основой для комфорта, роста и удовлетворения всех остальных необходимых потребностей. Однако разобраться в рынке недвижимости и решить квартирный вопрос не так просто, в этом деле принято сотрудничать со специалистами. Мы обратились к Владимиру Пыльскому, руководителю риелторского агентства «Магазин недвижимости»,
Жилье и инфраструктура
Минчанка
В Минске
Дизайн и ремонт
Под Минском в агрогородке Большевик на улице Фабричной на продажу
Аренда
Цены на аренду квартир
ЖКХ
Из-за капремонта жители дома на улице К. Чорного в Минске
БелАЭС построили, а мощных сетей для передачи энергии нет. Читайте о проблеме
Хотите, чтобы у вас во дворе нарисовали красивый мурал?
Офтоп
В Брилевичах открытым пламенем горела квартира на 14-м этаже. Работники МЧС
Житель деревни под Борисовом
Редакция Realt.by
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Нехватка денег у строительных организаций, прогнозы уровня цен на жилье и классные агроусадьбы для отдыха. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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