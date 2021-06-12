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Можно ли в Минске снять квартиру за $180 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
12.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда-то начало лета считалось удачным периодом для поиска жилья. Бывшие студенты съезжают, будущие еще празднуют выпускные − в общем, ажиотаж затихает до июля-августа. А что происходит на арендном рынке в этом году? Мы исследовали нашу базу и узнали, за какую минимальную сумму можно
Отбросив варианты с комнатами в «трешке», подселениями и прочими странностями (типа отсутствия фотографий либо наличия несоответствующих стоимости интерьеров), мы получили следующее: минимальный ценник на аренду однокомнатной квартиры в столице стартует от 170-190 долларов. Правда, таких квартир – немного. Сделав пометку «до 200 у.е.», можно выбрать только из нескольких десятков вариантов. А всего в базе представлено более 600 минских «однушек».
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