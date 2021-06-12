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Можно ли в Минске снять квартиру за $180 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»

12.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Когда-то начало лета считалось удачным периодом для поиска жилья. Бывшие студенты съезжают, будущие еще празднуют выпускные − в общем, ажиотаж затихает до июля-августа. А что происходит на арендном рынке в этом году? Мы исследовали нашу базу и узнали, за какую минимальную сумму можно снять квартиру в Минске.

Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»

Отбросив варианты с комнатами в «трешке», подселениями и прочими странностями (типа отсутствия фотографий либо наличия несоответствующих стоимости интерьеров), мы получили следующее: минимальный ценник на аренду однокомнатной квартиры в столице стартует от 170-190 долларов. Правда, таких квартир – немного. Сделав пометку «до 200 у.е.», можно выбрать только из нескольких десятков вариантов. А всего в базе представлено более 600 минских «однушек».

Однокомнатная квартира в Курасовщине за $ 180

В этой «однушке», расположенной на улице Казинца на 3-м этаже 9-ти этажного дома, имеется все, что необходимо для проживания: холодильник, посуда, «микроволновка», мелкая бытовая техника, стиральная машина, интернет.

Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»

Площадь квартиры – 29 «квадратов».

Неподалеку – парк «Солнечная долина» (зимой – можно кататься на лыжах и сноуборде) и остановки общественного транспорта.

«Однушка» рядом с метро «Кунцевщина» за $ 180

Эта просторная квартира (площадь – 40 «квадратов») располагается на первом этаже девятиэтажного панельного дома. Среди полезных бытовых вещей − холодильник, свч-печь, мелкая бытовая техника, стиральная машина.

Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»

Также среди достоинств отмечается хороший вид из окна, и то, что рядом находятся: детская площадка, магазин, рынок, спортивный центр и сквер.

Квартира в районе бульвара Шевченко за $ 180

Эта, как указывают авторы, теплая квартира сдается на длительный срок. Находится она на высоком первом этаже кирпичной пятиэтажки по улице Осипенко.

Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»

В квартире есть мебель, а также холодильник и интернет. При желании «однушку» можно снять без мебели.

Рядом с домом − развитая инфраструктура: кинотеатр «Киев», все необходимые магазины, парк.

Однокомнатная квартира в Шабанах за $ 190

Данное арендное жилье расположено на улице Селицкого в микрорайоне Шабаны на 5-м этаже 9-ти этажного панельного дома. Прямо рядом с домом находятся школа и детский сад.

Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»

В квартире – «нормальный ремонт, частично – мебель, холодильник и телевизор».

В условиях сдачи указано, что квартира не сдается компаниям.

Однушка» в Серебрянке за $ 190

Эта 1-комнатная квартира находится в микрорайоне Серебрянка на улице Рокоссовского. В ней есть вся необходимая мебель и бытовая техника (холодильник, свч-печь, мелкая бытовая техника, стиральная машина). Жилье сдается на длительный срок, по договору найма. "Коммунальные платежи − небольшие".

Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»

Расположена квартира на 4-м этаже девятиэтажки.

Квартира рядом с Ботаническим садом за $200

Вот эта однокомнатная квартира с зелеными диванами находится в микрорайоне Слепянка на улице Менделеева.

Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»
Можно ли в Минске снять квартиру за 0 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»

 
Теги: Минск
 
 
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Когда-то начало лета считалось удачным периодом для поиска жилья. Бывшие студенты съезжают, будущие еще празднуют выпускные − в общем, ажиотаж затихает до...
 
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