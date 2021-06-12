Можно ли в Минске снять квартиру за $180 в месяц? Посмотрели, как выглядят самые дешевые «однушки»

Также среди достоинств отмечается хороший вид из окна, и то, что рядом находятся: детская площадка, магазин, рынок, спортивный центр и сквер.

Эта, как указывают авторы, теплая квартира сдается на длительный срок. Находится она на высоком первом этаже кирпичной пятиэтажки по улице Осипенко.