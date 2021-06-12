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А. Ярошенко: Интерес зарубежного инвестора к парку "Великий камень" на фоне антибелорусской риторики Запада не угасает
12.06.2021 22:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Интерес зарубежного инвестора к парку "Великий камень" на фоне антибелорусской риторики Запада не угасает. Об этом в проекте
И эти показатели с учетом пандемии выше среднемировых. Парк функционирует в обычном режиме: работают конвейеры, растет экспорт. А продукция парка уже поставляется в 25 стран! В ближайшее время стартует возведение в "Великом камне" крупнейшего в стране логистического центра. Беларусь со своей стороны уже запустила этот проект. В III квартале года присоединятся и партнеры, среди них несколько крупных европейских компаний.
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А. Ярошенко: Интерес зарубежного инвестора к парку "Великий камень" на фоне антибелорусской риторики Запада не угасает
Интерес зарубежного инвестора к парку "Великий камень" на фоне антибелорусской риторики Запада не угасает. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил глава...
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