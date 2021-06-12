Источник материала: БT

Интерес зарубежного инвестора к парку "Великий камень" на фоне антибелорусской риторики Запада не угасает. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил глава администрации парка Александр Ярошенко. Об этом говорит и статистика.



С начала года на белорусской индустриальной площадке появилось 5 новых резидентов









И эти показатели с учетом пандемии выше среднемировых. Парк функционирует в обычном режиме: работают конвейеры, растет экспорт. А продукция парка уже поставляется в 25 стран! В ближайшее время стартует возведение в "Великом камне" крупнейшего в стране логистического центра. Беларусь со своей стороны уже запустила этот проект. В III квартале года присоединятся и партнеры, среди них несколько крупных европейских компаний.



Александр Ярошенко уверен: логистическая ценность парка как узловой точки на пути из Азии в Европу сегодня не вызывает сомнений



Как раз накануне был подписан новый указ Президента . Он касается введения дополнительных преференций для резидентов "Великого камня". Теперь под свое крыло он сможет взять новые производственные сферы. Ряд новаций прописан для крупных инвесторов с капиталом свыше 50 млн долларов. Поддержана инновационная деятельность - стартапы смогут пользоваться всеми основными льготами резидентов парка.



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