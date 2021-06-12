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А. Ярошенко: Интерес зарубежного инвестора к парку "Великий камень" на фоне антибелорусской риторики Запада не угасает

12.06.2021 22:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Интерес зарубежного инвестора к парку "Великий камень" на фоне антибелорусской риторики Запада не угасает. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил глава администрации парка Александр Ярошенко. Об этом говорит и статистика.

С начала года на белорусской индустриальной площадке появилось 5 новых резидентов
А. Ярошенко: Интерес зарубежного инвестора к парку "Великий камень" на фоне антибелорусской риторики Запада не угасает


И эти показатели с учетом пандемии выше среднемировых. Парк функционирует в обычном режиме: работают конвейеры, растет экспорт. А продукция парка уже поставляется в 25 стран! В ближайшее время стартует возведение в "Великом камне" крупнейшего в стране логистического центра. Беларусь со своей стороны уже запустила этот проект. В III квартале года присоединятся и партнеры, среди них несколько крупных европейских компаний.

Александр Ярошенко уверен: логистическая ценность парка как узловой точки на пути из Азии в Европу сегодня не вызывает сомнений

Как раз накануне был подписан новый указ Президента. Он касается введения дополнительных преференций для резидентов "Великого камня". Теперь под свое крыло он сможет взять новые производственные сферы. Ряд новаций прописан для крупных инвесторов с капиталом свыше 50 млн долларов.  Поддержана инновационная деятельность - стартапы смогут пользоваться всеми основными льготами резидентов парка.

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Интерес зарубежного инвестора к парку "Великий камень" на фоне антибелорусской риторики Запада не угасает. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил глава...
 
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