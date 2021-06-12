Беларусь предложила Илону Маску построить завод Tesla

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Глава белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко предложил бизнесмену, владельцу компаний Tesla и SpaceX Илону Маску открыть завод по производству электромобилей в парке. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Слышал, что в России Илон Маск рассматривает площадку (для строительства завода - Sputnik). Пользуясь случаем, я хотел бы предложить, опять же это Евразийское пространство, расположить такой завод по выпуску электромобилей в парке "Великий камень". Почему нет?" – сказал Ярошенко.

"Да, это может быть фантазией в каком-то смысле. Но это перспективная фантазия", - добавил глава "Великого камня".

По его словам, "любой проект, любой страны мира может рассмотреть эту площадку как реализацию своих самых, самых безумных инвестиционных проектов".

Напомним, 21 мая Маск заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Минпромторг РФ пригласил бизнесмена в Москву для обсуждения строительства завода компании в РФ. Главы Калужской, Свердловской, Владимирской, Ростовской областей и Удмуртии сразу после этого предложили Маску начать инвестировать в Россию с их регионов.