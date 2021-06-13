Без паники: грозит ли Беларуси отключение от SWIFT?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июня – Sputnik. Большинство покупок на зарубежных интернет-площадках и переводов из-за границы проходят через SWIFT. Насколько реально отключение, и что делать белорусам?

Sputnik обратился за комментариями к кандидату экономических наук, доценту Вячеславу Ярошевичу.

SWIFT – значит "быстрый"

Если искать положительные моменты в происходящем, то можно признать, что ситуация заставляют белорусов набираться финансовой грамотности. Лексика пополняется новыми терминами, приходиться разбираться в процессах, на которые ранее не обращали внимания.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – "Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи", систему основали в 1973 году для банков с целью пересылки зашифрованных сообщений о денежных переводах и других финансовых операциях.

Аббревиатура обыгрывает английское прилагательное swift – "быстрый". Скорость – одно из преимуществ технологии – обеспечивается тем, что к системе подключены банки более 200 стран, а шифрование гарантирует высокую степень безопасности.

Показательные решения уже приняты

О возможном отключении заговорили осенью прошлого года, но тогда многие эксперты считали это маловероятным. Решения и не последовало. Насколько реально это сейчас? С этим вопросом Sputnik обратился к кандидату экономических наук, доценту Вячеславу Ярошевичу.

"Думаю, вероятность такая же, как и осенью. Мне кажется те шаги, которые Запад готов был сделать в отношении Беларуси в плане показательного наказания, уже предприняты в отношении "Белавиа" – страдают простые люди и целая отрасль", – заявил эксперт.

Собеседник отметил, что подобных инцидентов мало. Инициатива исходит от политиков, которые, на взгляд аналитика, большого веса в Европе не имеют.

"По крайней мере, это не инициатива Еврокомиссии, не инициатива, насколько я владею информацией, на уровне Совета ЕС. И тем более этого нет в повестке знаковых политических событий ближайших дней – саммита "Большой семерки" в Великобритании и переговоров Путина и Байдена", – отметил эксперт.

Ярошевич надеется, что этого не произойдет, потому что еще больше пострадают простые граждане, которые никакого отношения к политике не имеют.

Лучшая тактика – ничего не делать

Самые очевидные последствия для белорусских держателей Visa и MasterCard – перестанут работать банковские карточки. Собеседник сомневается, что SWIFT напрямую влияет на работу карт, но не исключает сговора.

Экономист рекомендует не поддаваться панике и считает самой лучшей тактикой в нынешних условиях – "ничего не делать", дождаться итогов встреч, в том числе президентов России и США.

"Беларусь – не какой-то ближневосточный режим, а европейская страна, и у нас есть мощный союзник в лице России, и даже Европа признает, что она вынуждена это учитывать", – подчеркнул Ярошевич.

Почему не переходят на альтернативные системы?

Когда говорят об угрозе отключения, вспоминают возможные альтернативы: СПФС в России, CIPS в Китае, INSTEX в Евросоюзе. Но по числу подключенных банков и инфраструктуре обслуживания эти сервисы уступают SWIFT.

"Поддержка альтернативных систем – это дорогое удовольствие, здесь много технических моментов и договорных обязательств. Если бы все было просто, сами россияне не использовали бы Visa или MasterCard", – объясняет аналитик.

С Китаем еще сложнее. По словам экономиста, "у них все свое", но КНР далеко, и это не доминирующий партнер в торговых взаимоотношениях Беларуси.

"Конечно, хотелось бы, чтобы распространение этих систем было более высоким. Но это как с "Белкарт" – благое начинание, но статистика последних лет говорит о снижении доли карточек национальной системы", – подчеркнул аналитик.

Собеседник предложил сравнение с продвижением национальной кухни Беларуси, посетовав на стремительный рост числа американских ресторанов быстрого питания, а не сети с традиционными белорусскими блюдами.

"Не хватает капитала, стратегии, может быть, компетенции и менеджмента, поэтому не развивается что-то свое, а развивается западное с откатанными десятилетиями технологиями продаж, с соответствующими деньгами и амбициями", – считает Ярошевич.

Имеет ли смысл отключать от SWIFT?

Сегодня единственная страна, полностью отключенная от SWIFT, – КНДР. Также ограничения введены в отношении некоторых банков Ирана. Но это никак не влияет на политические системы в этих государствах.

"Экономические санкции не действенны в современном мире, но популярны с точки зрения политики. Надо понимать: когда "Большая семерка" начиналась в 1970-е годы – это было 80% мировой экономики, спустя полвека – в два раза меньше. Запад переживает это болезненно, в том числе поэтому, возможно, следует такая реакция", – заметил экономист.

Ярошевич обратил внимание на принятый закон в Китае – о противодействии иностранным санкциям. Эксперт считает, что Пекин может стать реальным конкурентом коллективному Западу. Европа и США рискуют наступить на свои же грабли. И экономические войны, инициированные Брюсселем, Лондоном и Вашингтоном, могут иметь противоположный эффект, на который западные страны не рассчитывали.

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