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Беларусь и Китай обсудили поставки льняных и хлопковых полотен белорусского производства
13.06.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Об этом шла речь во время онлайн-переговоров белорусских и китайских предприятий.
С белорусской стороны участие в мероприятии приняли руководители ОАО "8 Марта", с китайской - представители инвестиционной компании.
"В ходе переговоров участники обсудили возможности экспорта льняных и хлопковых полотен белорусского производства в Китай, а также импорта китайского сырья для производства хлопковых тканей. Кроме того, стороны обсудили организацию совместного производства", - говорится в сообщении.
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Об этом шла речь во время онлайн-переговоров белорусских и китайских предприятий. С белорусской стороны участие в мероприятии приняли руководители ОАО "8...
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