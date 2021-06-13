Беларусь и Китай обсудили поставки льняных и хлопковых полотен белорусского производства

Источник материала: БT

Об этом шла речь во время онлайн-переговоров белорусских и китайских предприятий.

С белорусской стороны участие в мероприятии приняли руководители ОАО "8 Марта", с китайской - представители инвестиционной компании.

"В ходе переговоров участники обсудили возможности экспорта льняных и хлопковых полотен белорусского производства в Китай, а также импорта китайского сырья для производства хлопковых тканей. Кроме того, стороны обсудили организацию совместного производства", - говорится в сообщении.







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