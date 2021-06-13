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"Великий камень" - это часть глобальной инициативы "Один пояс и один путь". Отчасти поэтому мы выбрали Беларусь. Здесь очень большие преимущества. Во-первых, логистика: хорошее сообщение с Европой и странами СНГ. Нам это важно. Сейчас главный рынок - белорусский, но мы планируем выходить и за ее пределы.

Машиностроение - один из базовых кластеров индустриального парка

Индустриальный парк - почти десятилетие магнит для инвесторов

Исходить будем исключительно из интересов инвестора и интересов наших экономики, государства, общества. Предоставление дополнительных преференций инвесторам парка "Великий камень" должно быть выгодно с точки зрения интересов государства. Если мы что-то получаем, значит, надо предпринимать какие-то меры. Если мы в угоду каким-то инвесторам это делаем, без пользы для государства, вряд ли такие предложения мною будут поддержаны.





Парк активно развивает бизнес-инфраструктуру

Резидентами "Великого камня" в развитие парка вложено более 670 миллионов долларов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Индустриальный парк "Великий камень" почти десятилетие магнит для инвесторов - сегодня их 70 Экономика Беларуси продолжает работать, несмотря ни на какой пресс. К примеру, та инновационная отрасль будущего, где на рубль налоговых льгот Беларусь получает...

Экономика Беларуси продолжает работать, несмотря ни на какой пресс. К примеру, та инновационная отрасль будущего, где на рубль налоговых льгот Беларусь получает около 10 дополнительных рублей в экономику. На неделе глава государства подписал указ, который вносит новации в бизнес-климат самого масштабного китайско-белорусского проекта - индустриального парка "Великий камень".Внести коррективы в условия работы резидентов предложило правительство. И Президент идею поддержал, ведь во главу угла ставятся интересы государства и выгоды не только экономические, но и для развития. Технологии, которые приходят в Беларусь, выводят нашу промышленность на новый качественный уровень. А с новациями указа возможностей не только у инвесторов, но и у администрации парка станет больше, что ускорит движение капитала. Эта, по сути, особая экономическая зона уже объединяет 70 резидентов из 13 стран. И перспектива вложений на ближайшие пять лет - более миллиарда долларов.вернулась с предприятия, которое формирует крупнейший отраслевой кластер парка. Следуя корпоративной этике, сколько зарабатывает, Виталий не признался нам и за кадром. Но мы-то знаем, что средняя заработная плата в "Великом камне" более 2,5 тысячи. Виталий роддом из Слуцка. В вузе выучил китайский язык. И вначале устроился на завод переводчиком, но здесь быстро приметили его тягу к производству.Сегодня он уже специалист по организации производства, свободно переходящий в общении с русского на китайский. К слову, платежи в бюджет работающего в парке равны платежам среднестатистического рабочего по стране, несмотря на то, что работает здесь льготный режим. Это значит производительность труда значительно выше. И уровень добавленной стоимости тоже.Мы - в самом сердце "Великого камня", на предприятии "Фаст-МАЗ", в числе 15 резидентов формирующем крупнейший отраслевой кластер парка. Технологии - фундамент сильной экономики, уверен глава компании. С такой начинкой белорусские МАЗы станут быстрее на дорогах и на рынке.Квартет дополняют электротранспорт, медицина и фармацевтика, а также комплексная логистика. Говорим об этом с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым. Как человек, знающий Китай, успевший поработать и министром экономики, и послом в Поднебесной, курирует это направление в правительстве.Новый резидент добавился буквально перед нашим эфиром. Их сегодня 70. В свое время парк и создался, чтобы привлечь в страну высочайшие технологии, обучиться им и перенести опыт на наши производства. Создание лучших условий, льготных, - гарантия движения капитала в нужном нам направлении. Что Беларусь еще может сделать, чтобы дать импульс более стремительному развитию, обсудили на неделе у белорусского лидера.Проект указа предлагает скорректировать условия работы резидентов "Великого камня". Развитие получат промышленные кластеры. Особые преференции пропишут для крупных игроков. Таких еще называют якорными, когда инвестиции в проект превышают 50 миллионов долларов. Деталями поделился в проекте АТНглава администрации парка.Инновации - отдельный пункт в проекте указа. На площадке парка создан совместный инновационный центр: подспорье для стартапов. Помощь на старте поможет бизнесу выйти на рынок. Ресурсы для этого есть. Осталось прописать условия в законе.Здесь вырастет многофункциональный комплекс площадью более 18 тысяч квадратных метров с возможностью проведения деловых встреч, крупных мероприятий, выставок, конференций, с расселением гостей. В целом на каждый вложенный рубль - девять отдачи. Это - экономика бизнеса парка. Говорят, можно и больше.Перспектива ближайшей пятилетки - более миллиарда. Около половины из резидентов уже запустили производства.