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Индустриальный парк "Великий камень" почти десятилетие магнит для инвесторов - сегодня их 70
14.06.2021 06:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭкономика Беларуси продолжает работать, несмотря ни на какой пресс. К примеру, та инновационная отрасль будущего, где на рубль налоговых льгот Беларусь получает около 10 дополнительных рублей в экономику. На неделе глава государства подписал указ, который вносит новации в бизнес-климат самого масштабного китайско-белорусского проекта - индустриального парка "Великий камень".
Внести коррективы в условия работы резидентов предложило правительство. И Президент идею поддержал, ведь во главу угла ставятся интересы государства и выгоды не только экономические, но и для развития. Технологии, которые приходят в Беларусь, выводят нашу промышленность на новый качественный уровень. А с новациями указа возможностей не только у инвесторов, но и у администрации парка станет больше, что ускорит движение капитала. Эта, по сути, особая экономическая зона уже объединяет 70 резидентов из 13 стран. И перспектива вложений на ближайшие пять лет - более миллиарда долларов.
Алеся Высоцкая вернулась с предприятия, которое формирует крупнейший отраслевой кластер парка. Следуя корпоративной этике, сколько зарабатывает, Виталий не признался нам и за кадром. Но мы-то знаем, что средняя заработная плата в "Великом камне" более 2,5 тысячи. Виталий роддом из Слуцка. В вузе выучил китайский язык. И вначале устроился на завод переводчиком, но здесь быстро приметили его тягу к производству.
Сегодня он уже специалист по организации производства, свободно переходящий в общении с русского на китайский. К слову, платежи в бюджет работающего в парке равны платежам среднестатистического рабочего по стране, несмотря на то, что работает здесь льготный режим. Это значит производительность труда значительно выше. И уровень добавленной стоимости тоже.
Мы - в самом сердце "Великого камня", на предприятии "Фаст-МАЗ", в числе 15 резидентов формирующем крупнейший отраслевой кластер парка. Технологии - фундамент сильной экономики, уверен глава компании. С такой начинкой белорусские МАЗы станут быстрее на дорогах и на рынке.
Янь Санфэн, директор ООО "Фаст-МАЗ":
"Великий камень" - это часть глобальной инициативы "Один пояс и один путь". Отчасти поэтому мы выбрали Беларусь. Здесь очень большие преимущества. Во-первых, логистика: хорошее сообщение с Европой и странами СНГ. Нам это важно. Сейчас главный рынок - белорусский, но мы планируем выходить и за ее пределы.
Машиностроение - один из базовых кластеров индустриального парка
Квартет дополняют электротранспорт, медицина и фармацевтика, а также комплексная логистика. Говорим об этом с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым. Как человек, знающий Китай, успевший поработать и министром экономики, и послом в Поднебесной, курирует это направление в правительстве.
Индустриальный парк - почти десятилетие магнит для инвесторов
Новый резидент добавился буквально перед нашим эфиром. Их сегодня 70. В свое время парк и создался, чтобы привлечь в страну высочайшие технологии, обучиться им и перенести опыт на наши производства. Создание лучших условий, льготных, - гарантия движения капитала в нужном нам направлении. Что Беларусь еще может сделать, чтобы дать импульс более стремительному развитию, обсудили на неделе у белорусского лидера.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Исходить будем исключительно из интересов инвестора и интересов наших экономики, государства, общества. Предоставление дополнительных преференций инвесторам парка "Великий камень" должно быть выгодно с точки зрения интересов государства. Если мы что-то получаем, значит, надо предпринимать какие-то меры. Если мы в угоду каким-то инвесторам это делаем, без пользы для государства, вряд ли такие предложения мною будут поддержаны.
Проект указа предлагает скорректировать условия работы резидентов "Великого камня". Развитие получат промышленные кластеры. Особые преференции пропишут для крупных игроков. Таких еще называют якорными, когда инвестиции в проект превышают 50 миллионов долларов. Деталями поделился в проекте АТН
Инновации - отдельный пункт в проекте указа. На площадке парка создан совместный инновационный центр: подспорье для стартапов. Помощь на старте поможет бизнесу выйти на рынок. Ресурсы для этого есть. Осталось прописать условия в законе.
Парк активно развивает бизнес-инфраструктуру
Здесь вырастет многофункциональный комплекс площадью более 18 тысяч квадратных метров с возможностью проведения деловых встреч, крупных мероприятий, выставок, конференций, с расселением гостей. В целом на каждый вложенный рубль - девять отдачи. Это - экономика бизнеса парка. Говорят, можно и больше.
Резидентами "Великого камня" в развитие парка вложено более 670 миллионов долларов
Перспектива ближайшей пятилетки - более миллиарда. Около половины из резидентов уже запустили производства.
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Экономика Беларуси продолжает работать, несмотря ни на какой пресс. К примеру, та инновационная отрасль будущего, где на рубль налоговых льгот Беларусь получает...
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