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От любого проекта, конечно, ждут конкретных результатов. Именно с целью получения конкретных результатов в свое время придумали такую бизнес-площадку, как Форум регионов. Самый ощутимый положительный эффект наблюдаем от сотрудничества между регионами Беларуси и России. В этом году Форуму снова быть. Он пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области и соберет участников уже в восьмой раз. Главной темой станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.



Формула работы все эти годы проста - в основе реальная взаимная выгода и для Беларуси, и для России



Межрегиональное сотрудничество во все времена, даже самые трудные, было связующим звеном между нашими странами. Акцент на такую форму партнерства сохраняем и сейчас. Насколько это продуктивно?



Вероника Бута в рубрике "Контекст" покажет в цифрах. Скепсис, который многие годы сопровождал развитие двусторонних отношений Беларуси и России, неуместен - подтверждение тому Форум регионов. Семь площадок позади. В копилке контрактов уже почти на 3 миллиарда долларов. Подписано за это время порядка 400 соглашений о сотрудничестве.



Форум регионов Беларуси и России создавался просто для налаживания связей



Направлений много - от военно-технических разработок до машиностроения и производства лифтов

Мы запустили производство в марте прошлого года. Сегодня потенциал этого предприятия около 80 лифтов в месяц, соответственно - около 800 лифтов в год.





БелАЗ в России

около 12 тыс. единиц техники

9 дилерских центров

17 сервисных центров

Ожидаемая сумма контрактов $700-900 млн

Минск , 2014 год. Акцент на продовольственную безопасность Союзного государства - в центре внимания наш АПК.С 2015-го в Сочи договоренности стали монетизировать. Подписываем контракты, в том числе на поставку белорусской продукции в российские регионы - первые 230 млн долларов в копилке Форума. Из важного: тогда заявляем о необходимости снятия ограничений во взаимной торговле (а их было порядка 400!, и еще около 200 - в сфере услуг - запускаем процесс унификации законодательств).2016-й - мы снова в Минске. И плюс 300 млн. Договариваемся синхронизировать электронные платформы ветнадзора.В 2017-м в Москве озвучиваем идею отмены роуминга на территории Союзного государства и призываем к более активному созданию совместных производств. Имеем контрактов уже на 400 млн.V Форум провели в Могилеве - в копилке полмиллиарда. Держим на контроле тему роуминга, подписываем балансы о поставках продукции АПК, увеличиваем поставки мяса и молока в Россию.По итогам VI Форума в Питере - зарабатываем свыше $550 млн. Внимание на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и транспортной сфере.Минувший минский стал рекордным. Символично: VII Форум принес 7 десятков двусторонних соглашений и более чем на 700 миллионов долларов коммерческих контрактов. Продолжение следует в этом году.О статусе площадки красноречиво говорит тот факт, что Форум регионов проходит под патронажем президентов Беларуси и России. К слову, впервые главы государств посетили его в 2015-м и с тех пор пристально следят за работой. А здесь, действительно, есть за чем наблюдать.Последнее очень актуально для российской столицы. Совместное предприятие уже работает в Москве, очередь за северной столицей России. Этот проект в свое время зарождался на полях Форума.БелАЗ, пожалуй, можно назвать ярчайшим образцом успешного двухстороннего партнерства. На предприятии даже называют Форум регионов своеобразной дорожной картой. На этой площадке определяют основные направления, векторы движения, налаживают деловые контакты. Дальше втечение года реализуют договоренности. Предприятие работает со всеми регионами России.Планы на нынешний год у стран амбициозные. Регионы готовят портфель предложений - планируем добавить от 700 до 900 миллионов. Самые крупные договоренности подпишут Могилевхимволокно, Гродненский мясокомбинат и Белнефтехим.Наши продукты, пройдя путь в тысячи километров до российских прилавков, не вызывают сомнений в качестве. Сельское хозяйство по белорусскому образцу - приоритет развития Сахалинской области, а сейчас и Приморского края. Первые белорусские автобусы появились три года назад на улицах Архангельска - тест-драйв пройден на отлично. В Вологодской области российско-белорусский машиностроительный кластер. Укрепляем сотрудничество с самыми удаленными российскими регионами - Республикой Коми и Башкортостаном. Форум регионов Беларуси и России - это уже не просто рядовое мероприятие, это настоящий бренд в отношениях двух стран. И мы о нем рассказали, ничего не вырвав из контекста.