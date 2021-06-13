ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Насколько продуктивно межрегиональное сотрудничество Беларуси и России, в цифрах - в рубрике "Контекст"

14.06.2021 06:31 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

От любого проекта, конечно, ждут конкретных результатов. Именно с целью получения конкретных результатов в свое время придумали такую бизнес-площадку, как Форум регионов. Самый ощутимый  положительный эффект наблюдаем от сотрудничества между регионами Беларуси и России. В этом году Форуму снова быть. Он пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области и соберет участников уже в восьмой раз. Главной темой станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. 

Формула работы все эти годы проста - в основе реальная взаимная выгода и для Беларуси, и для России

Межрегиональное сотрудничество во все времена, даже самые трудные, было связующим звеном между нашими странами. Акцент на такую форму партнерства сохраняем и сейчас. Насколько это продуктивно? 

Вероника Бута в рубрике "Контекст" покажет в цифрах. Скепсис, который многие годы сопровождал развитие двусторонних отношений Беларуси и России, неуместен - подтверждение тому Форум регионов. Семь площадок позади. В копилке контрактов уже почти на 3 миллиарда долларов. Подписано за это время порядка 400 соглашений о сотрудничестве. 

Форум регионов Беларуси и России создавался просто для налаживания связей


Минск, 2014 год. Акцент на продовольственную безопасность Союзного государства - в центре внимания наш АПК. 

2015 г - $230 млн

С 2015-го в Сочи договоренности стали монетизировать. Подписываем контракты, в том числе на поставку белорусской продукции в российские регионы - первые 230 млн долларов в копилке Форума. Из важного: тогда заявляем о необходимости снятия ограничений во взаимной торговле (а их было порядка 400!, и еще около 200 - в сфере услуг - запускаем процесс унификации законодательств).

2016 г - $300 млн

2016-й - мы снова в Минске. И плюс 300 млн. Договариваемся синхронизировать электронные платформы ветнадзора. 

2017 г - $400 млн

В 2017-м в Москве озвучиваем идею отмены роуминга на территории Союзного государства и призываем к более активному созданию совместных производств. Имеем контрактов уже на 400 млн. 

2018 г - $500 млн

V Форум провели в Могилеве - в копилке полмиллиарда. Держим на контроле тему роуминга, подписываем балансы о поставках продукции АПК, увеличиваем поставки мяса и молока в Россию. 

2019 г- $550 млн

По итогам VI Форума в Питере - зарабатываем свыше $550 млн. Внимание на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и транспортной сфере. 

2020 г - $700 млн

Минувший минский стал рекордным. Символично: VII Форум принес 7 десятков двусторонних соглашений и более чем на 700 миллионов долларов коммерческих контрактов. Продолжение следует в этом году. 

О статусе площадки красноречиво говорит тот факт, что Форум регионов проходит под патронажем президентов Беларуси и России. К слову, впервые главы государств посетили его в 2015-м и с тех пор пристально следят за работой. А здесь, действительно, есть за чем наблюдать. 

Направлений много - от военно-технических разработок до машиностроения и производства лифтов

Последнее очень актуально для российской столицы. Совместное предприятие уже работает в Москве, очередь за северной столицей России. Этот проект в свое время зарождался на полях Форума. 

Дмитрий Мареев, гендиректор Санкт-Петербургского лифтового завода:
Мы запустили производство в марте прошлого года. Сегодня потенциал этого предприятия около 80 лифтов в месяц, соответственно - около 800 лифтов в год.
БелАЗ, пожалуй, можно назвать ярчайшим образцом успешного двухстороннего партнерства. На предприятии даже называют Форум регионов своеобразной дорожной картой. На этой площадке определяют основные направления, векторы движения, налаживают деловые контакты. Дальше в
течение года реализуют договоренности. Предприятие работает со всеми регионами России. 


БелАЗ в России


  • около 12 тыс. единиц техники 
  • 9 дилерских центров 
  • 17 сервисных центров

Ожидаемая сумма контрактов $700-900 млн


Планы на нынешний год у стран амбициозные. Регионы готовят портфель предложений - планируем добавить от 700 до 900 миллионов. Самые крупные договоренности подпишут Могилевхимволокно, Гродненский мясокомбинат и Белнефтехим. 

Наши продукты, пройдя путь в тысячи километров до российских прилавков, не вызывают сомнений в качестве. Сельское хозяйство по белорусскому образцу - приоритет развития Сахалинской области, а сейчас и Приморского края. Первые белорусские автобусы появились три года назад на улицах Архангельска - тест-драйв пройден на отлично. В Вологодской области российско-белорусский машиностроительный кластер. Укрепляем сотрудничество с самыми удаленными российскими регионами - Республикой Коми и Башкортостаном. Форум регионов Беларуси и России - это уже не просто рядовое мероприятие, это настоящий бренд в отношениях двух стран. И мы о нем рассказали, ничего не вырвав из контекста. 

Читайте также:

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От любого проекта, конечно, ждут конкретных результатов. Именно с целью получения конкретных результатов в свое время придумали такую бизнес-площадку, как Форум...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Без паники: грозит ли Беларуси отключение от SWIFT?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by