От любого проекта, конечно, ждут конкретных результатов. Именно с целью получения конкретных результатов в свое время придумали такую бизнес-площадку, как Форум регионов. Самый ощутимый положительный эффект наблюдаем от сотрудничества между регионами Беларуси и России. В этом году Форуму снова быть. Он пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области и соберет участников уже в восьмой раз. Главной темой станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.
Формула работы все эти годы проста - в основе реальная взаимная выгода и для Беларуси, и для России
Межрегиональное сотрудничество во все времена, даже самые трудные, было связующим звеном между нашими странами. Акцент на такую форму партнерства сохраняем и сейчас. Насколько это продуктивно?
Вероника Бута в рубрике "Контекст" покажет в цифрах. Скепсис, который многие годы сопровождал развитие двусторонних отношений Беларуси и России, неуместен - подтверждение тому Форум регионов. Семь площадок позади. В копилке контрактов уже почти на 3 миллиарда долларов. Подписано за это время порядка 400 соглашений о сотрудничестве.
Форум регионов Беларуси и России создавался просто для налаживания связей
Минск, 2014 год. Акцент на продовольственную безопасность Союзного государства - в центре внимания наш АПК.
2015 г - $230 млн
С 2015-го в Сочи договоренности стали монетизировать. Подписываем контракты, в том числе на поставку белорусской продукции в российские регионы - первые 230 млн долларов в копилке Форума. Из важного: тогда заявляем о необходимости снятия ограничений во взаимной торговле (а их было порядка 400!, и еще около 200 - в сфере услуг - запускаем процесс унификации законодательств).
2016 г - $300 млн
2016-й - мы снова в Минске. И плюс 300 млн. Договариваемся синхронизировать электронные платформы ветнадзора.
2017 г - $400 млн
В 2017-м в Москве озвучиваем идею отмены роуминга на территории Союзного государства и призываем к более активному созданию совместных производств. Имеем контрактов уже на 400 млн.
2018 г - $500 млн
V Форум провели в Могилеве - в копилке полмиллиарда. Держим на контроле тему роуминга, подписываем балансы о поставках продукции АПК, увеличиваем поставки мяса и молока в Россию.
2019 г- $550 млн
По итогам VI Форума в Питере - зарабатываем свыше $550 млн. Внимание на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и транспортной сфере.
2020 г - $700 млн
Минувший минский стал рекордным. Символично: VII Форум принес 7 десятков двусторонних соглашений и более чем на 700 миллионов долларов коммерческих контрактов. Продолжение следует в этом году.
О статусе площадки красноречиво говорит тот факт, что Форум регионов проходит под патронажем президентов Беларуси и России. К слову, впервые главы государств посетили его в 2015-м и с тех пор пристально следят за работой. А здесь, действительно, есть за чем наблюдать.
Направлений много - от военно-технических разработок до машиностроения и производства лифтов
Последнее очень актуально для российской столицы. Совместное предприятие уже работает в Москве, очередь за северной столицей России. Этот проект в свое время зарождался на полях Форума.
Дмитрий Мареев, гендиректор Санкт-Петербургского лифтового завода: Мы запустили производство в марте прошлого года. Сегодня потенциал этого предприятия около 80 лифтов в месяц, соответственно - около 800 лифтов в год.
БелАЗ, пожалуй, можно назвать ярчайшим образцом успешного двухстороннего партнерства. На предприятии даже называют Форум регионов своеобразной дорожной картой. На этой площадке определяют основные направления, векторы движения, налаживают деловые контакты. Дальше в
течение года реализуют договоренности. Предприятие работает со всеми регионами России.
БелАЗ в России
около 12 тыс. единиц техники
9 дилерских центров
17 сервисных центров
Ожидаемая сумма контрактов $700-900 млн
Планы на нынешний год у стран амбициозные. Регионы готовят портфель предложений - планируем добавить от 700 до 900 миллионов. Самые крупные договоренности подпишут Могилевхимволокно, Гродненский мясокомбинат и Белнефтехим.
Наши продукты, пройдя путь в тысячи километров до российских прилавков, не вызывают сомнений в качестве. Сельское хозяйство по белорусскому образцу - приоритет развития Сахалинской области, а сейчас и Приморского края. Первые белорусские автобусы появились три года назад на улицах Архангельска - тест-драйв пройден на отлично. В Вологодской области российско-белорусский машиностроительный кластер. Укрепляем сотрудничество с самыми удаленными российскими регионами - Республикой Коми и Башкортостаном. Форум регионов Беларуси и России - это уже не просто рядовое мероприятие, это настоящий бренд в отношениях двух стран. И мы о нем рассказали, ничего не вырвав из контекста.