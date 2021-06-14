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Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

14.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Небольшие одноэтажные домики, коттеджи с солнечными батареями на крыше, огромные квадратные коробки и дворцы с башнями и шпилями. Сделали для вас подборку оригинальных домов, которые сейчас выставлены на продажу в Минском районе.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Тяга к гигантизму

Еще из советских времен у славянского человека пошло такое мнение, что если чего-то много – то это хорошо, «дорого-богато», красиво, а если чего-то мало, то это как-то не по-нашему. Мол не смог человек заработать на много, стыд и позор ему. Коттеджи строили по такому же методу.

Многоквартирный одноквартирник

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В Семкково на продажу выставили коттедж площадью 445 квадратных метров. Даже не один, а два коттеджа. На участке в 50 соток расположены два дома. Правда один из них сложно с виду назвать жилым коттеджем. Строение больше походит на многоквартирный дом или административное здание.

«Коттедж 4 уровня, общая площадь 445 кв.м., 8 комнат, баня, бассейн, на каждом этаже санузел, гараж на две машины, автоматические ворота. Дом кирпичный, утеплен, бетонные перекрытия, металлочерепица», - пишет продавец. К дому подведены все коммуникации: газ, электричество, вода, местная канализация, отопление паровое на газу (теплые полы + радиаторы), есть камин, станция по очистке и умягчению воды.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Рядом расположен гостевой бревенчатый дом общей площадью 200 м2 с террасой. Также имеется отдельно стоящая баня.

Цена: 770 000 USD

Не ввысь так вширь

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Еще один большой коттедж продается в деревне Марьяливо. Собственник не старался сильно вытянуть дом по высоте, зато растянул по ширине. В итоге площадь строения составила 600 квадратных метров на участке в 22 сотки. Один гараж с тремя въездными воротами чего стоит.

Продавец сообщает, что дом возведен из красного кирпича и утеплен эко-плитами в 20см. Планировка «современная и на высоком месте». Проведены все коммуникации, отопления коттеджа от газа.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Продается коттедж бесплатно. Престижный посёлок Марьяливо. Окружают успешные и респектабельные соседи. Проект известного архитектора. Участок находится на возвышении. Из окон открывается очень красивый вид. Уютный двор с настоящим камином может стать счастливым местом отдыха для всей семьи», - описывает коттедж продавец.

Цена: 149 000 USD

Европейский замок в агрогородке

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Следующий объект отлично подойдет для белорусских рыцарей. В агрогородке Колодищи продается коттедж площадью в 423 «квадратов» который построен в замковом стиле. Расположен дом на участке на участке 0.1396 га., также рядом возведен гостевой дом площадью 92 квадратных метров (для понимания – площадь четырехкомнатной квартиры) на участке 0.1626 га.

Основной коттедж имеет стены из красного эффективного кирпича, которые утеплены (толщина утеплителя 60 см.). Крыша – мягкая кровля Катепал. Гостевой дом полностью жилой с отдельной котельной, кухней и санузлом. Стены – бревно и керамзитобетонный блок.

«Коттедж построен с использованием элементов замкового стиля, характерных для Европы. Дом имеет 6 уровней (формально 3 этажа) и большое подвальное помещение с котельной, санузлом – прачечной», - сообщает продавец.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В объявлении вы можете прочитать, что находится на каждом из 6 уровней замка (принцессы на верхнем, к сожалению, нет, которую нужно спасать). На участке продолжает расти лес, а также 300-летний могучий красавец дуб, находящийся под охраной государства.

Цена: 480 000 USD

1000 «квадратов» с сезонной водой

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В садоводческом товариществе «Высокое», возле «Линии Сталина», продается коттедж площадью 1000 квадратных метров. С виду объект напоминает многоквартирный дом, но это коттедж.

4-хэтажный дом, с готовность 80% (плюс стройматериалы внутри), расположен на участке в 15 соток. Проведена электропроводка, стены оштукатурены и подготовлены под покраску или оклейку. Примыкает к участку здание с глубинной скважиной (отдельный смежный участок).

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Четырехуровневое строение, из красного кирпича, возможно под коттедж или базу отдыха. Рядом обжитые дачи! Вода сезонная. Возможна покупка сопредельного, пустого участка – 0,15 га, недорого», - сообщает автор объявления.

Цена: 115 000 USD

Автор остался непонят

Здесь собрали несколько объектов, где владелец хотел что-то сказать архитектурой объекта, но мы не смогли понять, что именно.

А вдруг война?

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В агрогородке Михановичи продается большой коттедж необычной формы. Кирпичная крепость площадью 605.1 «квадратов» расположена на участке в 20 соток. Одна сторона крепости закруглена для лучшего обзора. С другой стороны находится множество окон-бойниц. В башне расположены бойницы в пол.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Есть возможность согласования вывода в нежилой фонд или раздел на квартиры. На территории агрогородка расположены общеобразовательная средняя школа, два детских дошкольных учреждения, врачебная амбулатория, Дом Фольклора, Детская школа искусств, сельский Дом культуры, Центр молодежи, Минская центральная районная библиотека. В Михановичах есть магазины, аптека. Так же жильцы пользуются услугами банка и почты. Можно посетить общественную баню и тренажёрный зал» - описывает агрогородок продавец.

Цена: 70 000 USD

Квадратиш практиш гут

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В агрогородке Колодищи продается необычный коттедж площадью 231.4 квадратных метров. Необычный тем, что выполнен полностью в кубической форме. К дому подведены все необходимые коммуникации. Участок площадью 15.44 соток почти полностью выложен плиткой.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Уникальная авторская планировка. Выгодно отражается отделочный материал, подчёркиваются стильные, выверенные формы и аккуратность компоновки. Большая современная гостиная с камином, 4 спальни, 2 санузла. Лестничный марш выполнен из массива дерева, отработанного индивидуальным методом старения дерева. Пол уложен керамогранитной плиткой под также с имитированным деревянным покрытием доски», - пишет продавец.

Цена: 243 000 USD

Дача Петрова и Баширова

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В деревне Кайково продается законсервированный дом площадью 599 квадратных метров, который очень сильно бы понравился знаменитым путешественникам из России Петрову и Баширову, ведь на этом доме ни одни, ни два, а целых 4 шпиля. Какое их функциональное предназначение – вопрос.

Жилой дом выполнен из блока и обложен кирпичом. На участке в 15 соток расположен и второй гостевой домик площадью 169 квадратных метров. К обеим строениям подведен газ, имеется собственная скважина и канализация.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Большие панорамные окна с красивым видом. Просторный хол с высотой потолка в 7 метров. Высота потолков в комнатах 3,5м. Отличная планировка. Цокольный этаж можно использовать под бильярдную и т.д.», - сообщается в объявлении.

Цена: 110 000 USD

Две башни

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В деревне Лихачи продается коттедж площадью 316.2 «квадратов», который выполнен по «современному дизайнерскому проекту». Здание введено в эксплуатацию в 2008 году и полностью готово к проживанию. Фасад: силикатные блоки, обложен кирпичом, утепление-термошуба. Водоснабжение, газоснабжение, отопление и ливневая канализация – центральные. Также есть дополнительный колодец.

Коттедж располагается на участке площадью 17.06. Продавец уверяет, что со всех сторон коттедджную застройку окружает хвойный лес, а до озера с ключевой водой 100 метров. Также собственник пишет, что в коттедже выполнен евроремонт с евромебелью - чтобы это не значило. 

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Гараж под домом на 4 авто. Дополнительно: отдельно стоящее гаражное сооружение для обслуживания и хранения большегрузных автомобилей с двумя офисными/жилыми помещениями, санузлом и душевой. 7 комнат: 4 жилые, 2 кабинета и постирочная. Камин. Евроремонт во всех комнатах: евромебель, выполненная под заказ, санузлы на каждом уровне дома. Джакузи с гидромассажем. Чердачное помещение 78 кв.м, без перегородок, 3 чердачных окна. Зарезервировано отопление и канализация. Собственная котельная и кладовая», - описывает коттедж продавец.

Цена: договорная.

Экофрендли

Здесь представлены дома, которые максимально вписываются в живую природу (ну или стараются это сделать). Дома, которые гармонично смотрятся на фоне леса, озера, или выполнены из натуральных материалов.

Карельская сосна

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Двухуровневый коттедж площадью 264 квадратных метров продается в деревне Аронова Слобода. Размер участка 20 соток. Коттедж выполнен из карельской сосны, диаметром 40+ см. по авторскому проекту.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Гостиная 100 кв.м., кухня 21 кв.м., четыре спальни: 25 кв.м., 23,5 кв.м., 23 кв.м. и 20 кв.м. Высота потолков от 3,8 до 5 метров. Все коммуникации разведены и подключены: вода, электричество, газ, канализация, оптоволоконная связь «Белтелеком». Система «теплый пол». Камин в гостиной. Терраса 60 кв.м.», - сообщается в объявлении.

Цена: 198 000 USD

Обаяние Французского кантри

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В агрогородке Ратомка продается дом площадью 94 квадратных метров, который расположен на земельном участке в 11 соток. Хоть дом и из кирпича, но отделка полностью из дерева. Причем Каждая доска прошла метод браширования, сохранив свой рисунок от природы.

Помимо ландшафтного дизайна собственник заморочился и с оформлением интерьера комнат: «каждая комната - отдельный образец продуманного интерьера».

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«В доме водяные теплые полы, в ванной, коридоре и кухне. Сантехническая посуда — Roca. Смесители Германия и Чехия. Межкомнатные двери массив — Porte vista коллекция «Прага». Пол — керамогранит Oset — Cottage Brown Испания. Ровный с ландшафтным дизайном участок. Растениям и деревьям более 15 лет. Тротуарная плитка «Старый город». Своя скважина, центральная канализация. До магазина, школы, банка и почты -500 м. До леса и Минского моря — 1 км.», - сообщает продавец.

Цена: 180 000 USD

Клееный брус

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В Раубичах продается одноэтажный коттедж из клееного бруса площадью 174.7 квадратных метров. 

«У нас нет ненужных цоколей и других подсобных помещений, зато есть просторная кухня-гостиная 42,7 м2 с двумя входами и выходом на террасу почти 50 м2 чистой площади с потрясающим видом на лужайку и осенний лес. Родительская спальня с гардеробной, личным санузлом и две детские + дополнительный санузел. Все комнаты, выходящие на внутренний двор, имеют панорамное остекление. Высота потолков от 3.4 до 4.5 м.», - сообщает продавец.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Земельный участок правильной формы имеет площадь 12 соток. Высажен газон, по периметру забор из живых туй. Участок на возвышенности, благодаря чему открывается панорама на лесной массив и Дубровские водохранилище. Вода – скважина, отопление – электрическое, тариф 3 коп. за 1 квт, канализация – центральная.

Цена: 289 000 USD

Дом из сруба на берегу озера

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В поселке Городище, в садоводческом товариществе «Ветеран войны» продается дом из сруба на берегу озера. Общая площадь дома составляет 260 квадратных метров. Высота потолков от 2,8 метра. Материалы дома: деревянный сруб; фундамент - железобетонные плиты; полы выполнены из дерева, керамическая плитка (плитка с подогревом); кровля - металлочерепица. Все коммуникации проведены в дом.

«Когда вы входите в дом вы попадаете на 1-ый этаж, где расположились: кухня площадью: 27,9 м2, затем идет большая гостиная комната 42,1 м2 с мебелью и техникой для комфортного отдыха. Далее идет кабинет, гардеробная, а также на первом этажа есть санузел. Поднявшись на 2-ой этаж дома, вы увидите 3 жилых (спальных) комнат, кладовая-гардеробная, и большая ванная комната площадью 19 м2, с которой открывается панорамный вид на озеро. Вся мебель и двери выполнены из натуральных материалов и по индивидуальным проектам», - сообщается в объявлении.

Земельный участок - 10 соток. На участке вокруг дома выполнен ландшафтный дизайн, разбит сад из различных плодовых деревьев. Территория вокруг дома покрыта газонной травой, ровно подстриженными кустами и вымощена тротуарной плиткой.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Также на участке есть гараж для автомобиля, гостевая парковка на 2 автомобиля, а также в цокольном этаже расположилась котельная и хозяйственный блок для всего садового инвентаря. На улице семью и гостей хозяев встречает большая застекленная беседка площадью 44 «квадрата», в ней есть оборудованная кухня, вся необходимая техника и мебель для комфортного отдыха.

Цена: 329 900 USD

Полностью автономный дом

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В садовом товариществе «Береза» продается полностью автономный дом площадью 380 квадратных метров.

«Просторный современный дом. При отделке как внешней, так и внутренней, использовались только экологически чистые материалы: дерево, ковка и камень. Сантехника и бытовая техника только импортных производителей. Современная дизайнерская мебель из натурального дерева. Дизайн интерьера разработан в едином стиле, что создает неповторимый колорит загородной жизни. Просторная кухня оборудована всей необходимой техникой. Большая гостиная с камином, позволит приятно провести время в кругу семьи и друзей. В кабинете создана полная атмосфера уединения, позволяющая сосредоточится на работе. Спальные комнаты расположены на втором этаже, где хватит места для всех гостей и членов семьи. В каждой спальне есть выход на отдельный балкон, что позволит вдоволь насладиться чистым воздухом и красивыми видами», - говорится в объявлении.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В цокольном этаже оборудована вторая кухня и винный стеллаж с необходимым оборудованием, для поддержания нужной температуры. В доме, для поднятия с цокольного на первый этаж, установлен лифт.

Площадь участка - 15 соток. Выполнен ландшафтный дизайн. К участку примыкает девственный лес. На крыше установлены солнечные батареи, а подачу воды обеспечивает собственная скважина, что делает данный объект полностью автономным!

Цена: 500 000 USD

Дуб и сибирская лиственница

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Жилой дом в скандинавском стиле продается в садовом товариществе «Заценьский Родник». Площадь коттеджа – 179 квадратных метров. Расположен на участке в 6 соток. Фундамент дома -утепленная шведская плита с разводкой теплых полов и коммуникаций, плюс утепленный хозблок 20 квадратных метров на УШП с навесом для авто и парковкой.

«Построен из экологически чистых материалов с учетом всех строительных норм. Есть полная сметная документация и проект стройки с фото и видео отчетами, техпаспорт на дом. Полностью укомплектован современной бытовой техникой, двери и мебель из массива дуба. Фасад дома и хозблока сибирская лиственница. Дополнительно оборудован видеонаблюдением по периметру, пожарной сигнализацией, охраной департамента Центрального района с выездом», - сообщает продавец.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Есть возможность удаленного управления котла для отопления дома. Так в коттедже расположена сауна.

Цена: 259 000 USD

Большие, но симпатичные

В эту подбору вошли вроде и большие дома, но смотрятся он очень симпатично и их «гигантизм» хорошо обыгран.

Выбирай себе соседа сам

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В деревне Юхновка продаются две жилые секции в дуплексе площадью 225 квадратов. В каждой секции есть отдельный гараж и уютный участок. У каждой секции –индивидуальный вход с участка. Общий размер участка 10,8 соток.

На первом этаже расположены большая кухня (более 15 м.кв), светлая гостиная (41 м.кв.) с выходом на благоустроенную террасу, прихожая, гостевой санузел и котельная. На втором этаже расположены четыре комнаты (18,55 м.кв., 17,03 м.кв, 13,57 м.кв., 23,81 м.кв.), 2 балкона, санузел (9 м.кв.) На третьем этаже чердак и гардеробная (в действительности - идеальная детская с тайной комнатой, или тренажерный зал с бильярдом или лаунж-зона (19 м.кв).

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Для обеспечения безопасной эксплуатации дома для жизни и здоровья людей при строительстве применены материалы и технологии, соответствующие действующим строительным, санитарным противопожарным и экологическим нормам. Здание относится к III степени огнестойкости. Технические характеристики: Внешние стены – несущие. Фундамент – сборно-монолитный. Стены – газобетонные блоки, перекрытие–монолитное, железобетон. В доме выполнены черновые отделочные работы: разводка электрики, установлен отопительный котел, установлены радиаторы отопления, оштукатурены стены, выполнена стяжка пола», - сообщает продавец.

Цена: 315 000 USD

Гэтсби из Тарасово

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В Тарасово продают дом, который идеально подошел бы для съемки белоруской версии Великого Гэтсби. Коттедж имеет площадь 594.8 квадратных метров, и расположен на участке в 25 соток. Также на участке расположены еще 2 здания поменьше.

 Жилой дом 594,8м2:

- Спальные комнаты – 3шт., детская, библиотека, кабинет, кухня со столовой, 4 с/у, 2 джакузи;

- Биллиардная, каминная, 2-ух уровневый зимний сад, постирочная, сухой отапливаемый и холодильный склад до -20С;

- Гараж на 2 автомобиля с ямой;

Гостевой дом:

- Спальная комната, 1 с/у, склад;

- Кают-компания с французским камином, домашний кинотеатр, спутниковое TV, караоке, бар и кухня;

- СПА-центр: сауна с бассейном 10х4 м, джакузи, фитнес-зона, массажный стол;

Дом охраны/персонала:

- Спальная комната, офис, кухня, 1 с/у, склад;

Беседка: BBQ с французским камином и местами для отдыха;

Детская площадка с беседкой.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Участок: 25 соток (возможна продажа совместно с соседним участком; итого 46 соток), ландшафтный дизайн. Скальное исполнение участка, глухой забор, массивные ворота, система автополива и освещения территории. 2-ух уровневый пруд, водопад, приватный выход с тропинкой на обособленный участок леса площадью 10 гектар. Озеленение, средний возраст деревьев на участке 50 лет: Маньчжурский орех – 2 шт. (возраст 40 и 60 лет, высота 9 и 12 м. соответственно), Дугласия – 1 шт. (50 лет, высота 15 м.), Сосна горная, шаровидная – 2 шт. (возраст 50 лет, высота 4 м), Кедр – 2 шт. (возраст 30 лет, высота 6 м), Туи – 20 шт. (возраст 20 лет, высота 3-6 м.), Прочие деревья – 30 шт. (возраст 3-15 лет, высота 1-5 м.), самшит – 200 шт. (возраст 10-15 лет, высота 0,7-1,2 м.), Прочие кустарники и насаждения – 50 шт. (возраст 3-15 лет), газон – 500 м2. Садовая скульптура: изделия из мраморной крошки (Италия) – 8 шт., фонтан из 300 кг. бронзы с позолотой (авторская работа скульптора А.И. Лыщика в единственном экземпляре). Видеонаблюдение на 8 секторов. Тенистая парковка на 10 машиномест» - сообщает продавец.

Цена: 890 000 USD

Каскадный ручеек с золотыми рыбками

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В коттеджном посёлке Марьяливо продается коттедж площадью 290.7 «квадратов», главной фишкой которого является ландшафтный дизайн участка «с 12-летней выдержкой». Сам дом двухэтажный с цоколем. Присутствует отдельно стоящий гараж на две машины, домик с вольером для собаки, баня с террасой для отдыха и мангалом.

Участок 19.04 сотки. На участке пруд с золотыми рыбками, каскадный ручеек, качели, скрытые места для релаксации, различные деревья хвойных и лиственных пород, сад с плодовыми деревьями, экоогород, погреб.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Отопление - паровое на газу, канализация - центральная. На первом этаже - кухня, гостиная, зимний сад, кабинет, гардероб и санузел. На втором этаже - четыре жилые комнаты, санузел, терраса. В цоколе - бильярдная, котельная, хозяйственные помещения, санузел», - описывает коттедж продавец.

Цена: 550 000 USD

Таунхаус – не тунхаус

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В центре Боровлян продается таунхаус со всеми центральными коммуникациями и площадью 242.2 квадратных метра. Долго думали, почему это именно таунхаусы, а не отдельно стоящие дома, ведь между ними даже забор есть? Оказалось, что коттеджи соприкасаются гаражами.

Год постройки: 2020 г. 2 полноценных жилых уровня, хорошая планировка: кухня, переходящая в гостиную со вторым светом, 4 спальни, 2 санузла, гараж. Участок – 7.5 соток.

Инженерные сети: электричество, газ, водопровод, канализация все центральное.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Посёлок с развитой инфраструктурой в Боровлянах: в шаговой доступности современный гипермаркет Nova Mall, сеть магазинов, детские сады, школы, гимназия, банки, почта, районная больница, каждые 5 минут транспорт до Минска, хорошие подземные пути. Живописные места рядом лесной массив», - говорится в объявлении.

Цена: 184 000 USD

С балюстрадами и пилястрами

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В Раубичах продается огромный коттедж на берегу реки. Площадь объекта - 611.1 квадратных метра. Участок, на котором расположен коттедж - 22.5 сотки. Расположен дом на первой линии от воды.

Возведен в 2007 из блока (0,5 метра). Полностью меблирован. Отопление всех полов водяное. Во всех комнатах имеются батареи, в качестве резервного отопления. Мансардное помещение отапливаемое. Коммуникации: газ, свет, вода-индивидуальная скважина, имеется две фильтрующие станции, канализация- местная, отвод ливневых вод в два независимых колодца. Теплый пол.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

«Дом спроектирован и построен в классическом буржуазном стиле с балюстрадами и пилястрами. В доме 61 окно, 33 из которых оборудовано роллетами. Имеется изолированное жилое помещение с отдельным входом для сторожа, садовника», - рассказывает собственник.

Цена: 2 200 000 USD

Самый большой участок

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Все тех же Раубичах на берегу все той же реки продается еще один коттедж площадью 473.5 квадратных метров. Расположен дом на самом большом по площади участке из всей нашей подборки - 30.65 сотки.

«Дом представлен несколькими уровнями: 1 этаж - это зона кухни-гостиной с камином выходящая на просторную террасу, холл, 1 спальней, с/у; 2 этаж - это 4 просторные спальни и 2 с/у; мансарда - просторная комната с большим количеством окон и незабываемым панорамным видом на поселок с водоемом; цокольный этаж - зона отдыха СПА (просторная комната отдыха со своей кухней и выходом на участок в зону беседки, парилка, бассейн, душевая, с/у), топочная, кладовые», - сообщается в объявлении.

Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

Коммуникации: вода - скважина; канализация - местная; электричество - 220/380Вт; отопление - газовый котел (теплые полы, в спальнях радиаторы), бойлер. На участке размещается гараж на 2 авто и крытая беседка с будущей зоной барбекю.

Цена: 528 000 USD

 
Теги: Минск
 
 
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