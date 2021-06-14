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Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
14.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Небольшие одноэтажные домики, коттеджи с солнечными батареями на крыше, огромные квадратные коробки и дворцы с башнями и шпилями. Сделали для вас подборку оригинальных домов, которые сейчас выставлены на продажу в Минском районе.
Тяга к гигантизму
Еще из советских времен у славянского человека пошло такое мнение, что если чего-то много – то это хорошо, «дорого-богато», красиво, а если чего-то мало, то это как-то не по-нашему. Мол не смог человек заработать на много, стыд и позор ему. Коттеджи строили по такому же методу.
Многоквартирный одноквартирник
В Семкково
«Коттедж 4 уровня, общая площадь 445 кв.м., 8 комнат, баня, бассейн, на каждом этаже санузел, гараж на две машины, автоматические ворота. Дом кирпичный, утеплен, бетонные перекрытия, металлочерепица», - пишет продавец. К дому подведены все коммуникации: газ, электричество, вода, местная канализация, отопление паровое на газу (теплые полы + радиаторы), есть камин, станция по очистке и умягчению воды.
Еще один большой коттедж
Продавец сообщает, что дом возведен из красного кирпича и утеплен эко-плитами в 20см. Планировка «современная и на высоком месте». Проведены все коммуникации, отопления коттеджа от газа.
«Продается коттедж бесплатно. Престижный посёлок Марьяливо. Окружают успешные и респектабельные соседи. Проект известного архитектора. Участок находится на возвышении. Из окон открывается очень красивый вид. Уютный двор с настоящим камином может стать счастливым местом отдыха для всей семьи», - описывает коттедж продавец.
Цена: 149 000 USD
Европейский замок в агрогородке
Следующий объект отлично подойдет для белорусских рыцарей. В агрогородке Колодищи продается коттедж площадью в 423 «квадратов» который построен в замковом стиле. Расположен дом на участке на участке 0.1396 га., также рядом возведен гостевой дом площадью 92 квадратных метров (для понимания – площадь четырехкомнатной квартиры) на участке 0.1626 га.
Основной коттедж имеет стены из красного эффективного кирпича, которые утеплены (толщина утеплителя 60 см.). Крыша – мягкая кровля Катепал. Гостевой дом полностью жилой с отдельной котельной, кухней и санузлом. Стены – бревно и керамзитобетонный блок.
«Коттедж построен с использованием элементов замкового стиля, характерных для Европы. Дом имеет 6 уровней (формально 3 этажа) и большое подвальное помещение с котельной, санузлом – прачечной», - сообщает продавец.
В
Цена: 480 000 USD
1000 «квадратов» с сезонной водой
В садоводческом товариществе «Высокое», возле «Линии Сталина»,
4-хэтажный дом, с готовность 80% (плюс стройматериалы внутри), расположен на участке в 15 соток. Проведена электропроводка, стены оштукатурены и подготовлены под покраску или оклейку. Примыкает к участку здание с глубинной скважиной (отдельный смежный участок).
«Четырехуровневое строение, из красного кирпича, возможно под коттедж или базу отдыха. Рядом обжитые дачи! Вода сезонная. Возможна покупка сопредельного, пустого участка – 0,15 га, недорого», - сообщает автор объявления.
Цена: 115 000 USD
Автор остался непонят
Здесь собрали несколько объектов, где владелец хотел что-то сказать архитектурой объекта, но мы не смогли понять, что именно.
А вдруг война?
В агрогородке Михановичи
«Есть возможность согласования вывода в нежилой фонд или раздел на квартиры. На территории агрогородка расположены общеобразовательная средняя школа, два детских дошкольных учреждения, врачебная амбулатория, Дом Фольклора, Детская школа искусств, сельский Дом культуры, Центр молодежи, Минская центральная районная библиотека. В Михановичах есть магазины, аптека. Так же жильцы пользуются услугами банка и почты. Можно посетить общественную баню и тренажёрный зал» - описывает агрогородок продавец.
Цена: 70 000 USD
Квадратиш практиш гут
В агрогородке Колодищи
«Уникальная авторская планировка. Выгодно отражается отделочный материал, подчёркиваются стильные, выверенные формы и аккуратность компоновки. Большая современная гостиная с камином, 4 спальни, 2 санузла. Лестничный марш выполнен из массива дерева, отработанного индивидуальным методом старения дерева. Пол уложен керамогранитной плиткой под также с имитированным деревянным покрытием доски», - пишет продавец.
Цена: 243 000 USD
Дача Петрова и Баширова
В деревне Кайково
Жилой дом выполнен из блока и обложен кирпичом. На участке в 15 соток расположен и второй гостевой домик площадью 169 квадратных метров. К обеим строениям подведен газ, имеется собственная скважина и канализация.
В деревне Лихачи
Коттедж располагается на участке площадью 17.06. Продавец уверяет, что со всех сторон коттедджную застройку окружает хвойный лес, а до озера с ключевой водой 100 метров. Также собственник пишет, что в коттедже выполнен евроремонт с евромебелью - чтобы это не значило.
«Гараж под домом на 4 авто. Дополнительно: отдельно стоящее гаражное сооружение для обслуживания и хранения большегрузных автомобилей с двумя офисными/жилыми помещениями, санузлом и душевой. 7 комнат: 4 жилые, 2 кабинета и постирочная. Камин. Евроремонт во всех комнатах: евромебель, выполненная под заказ, санузлы на каждом уровне дома. Джакузи с гидромассажем. Чердачное помещение 78 кв.м, без перегородок, 3 чердачных окна. Зарезервировано отопление и канализация. Собственная котельная и кладовая», - описывает коттедж продавец.
Цена: договорная.
Экофрендли
Здесь представлены дома, которые максимально вписываются в живую природу (ну или стараются это сделать). Дома, которые гармонично смотрятся на фоне леса, озера, или выполнены из натуральных материалов.
Карельская сосна
Двухуровневый коттедж площадью 264 квадратных метров
«Гостиная 100 кв.м., кухня 21 кв.м., четыре спальни: 25 кв.м., 23,5 кв.м., 23 кв.м. и 20 кв.м. Высота потолков от 3,8 до 5 метров. Все коммуникации разведены и подключены: вода, электричество, газ, канализация, оптоволоконная связь «Белтелеком». Система «теплый пол». Камин в гостиной. Терраса 60 кв.м.», - сообщается в объявлении.
Цена: 198 000 USD
Обаяние Французского кантри
В агрогородке Ратомка
Помимо ландшафтного дизайна собственник заморочился и с оформлением интерьера комнат: «каждая комната - отдельный образец продуманного интерьера».
«В доме водяные теплые полы, в ванной, коридоре и кухне. Сантехническая посуда — Roca. Смесители Германия и Чехия. Межкомнатные двери массив — Porte vista коллекция «Прага». Пол — керамогранит Oset — Cottage Brown Испания. Ровный с ландшафтным дизайном участок. Растениям и деревьям более 15 лет. Тротуарная плитка «Старый город». Своя скважина, центральная канализация. До магазина, школы, банка и почты -500 м. До леса и Минского моря — 1 км.», - сообщает продавец.
Цена: 180 000 USD
Клееный брус
В Раубичах
«У нас нет ненужных цоколей и других подсобных помещений, зато есть просторная кухня-гостиная 42,7 м2 с двумя входами и выходом на террасу почти 50 м2 чистой площади с потрясающим видом на лужайку и осенний лес. Родительская спальня с гардеробной, личным санузлом и две детские + дополнительный санузел. Все комнаты, выходящие на внутренний двор, имеют панорамное остекление. Высота потолков от 3.4 до 4.5 м.», - сообщает продавец.
Земельный участок правильной формы имеет площадь 12 соток. Высажен газон, по периметру забор из живых туй. Участок на возвышенности, благодаря чему открывается панорама на лесной массив и Дубровские водохранилище. Вода – скважина, отопление – электрическое, тариф 3 коп. за 1 квт, канализация – центральная.
Цена: 289 000 USD
Дом из сруба на берегу озера
В поселке Городище, в садоводческом товариществе «Ветеран войны»
«Когда вы входите в дом вы попадаете на 1-ый этаж, где расположились: кухня площадью: 27,9 м2, затем идет большая гостиная комната 42,1 м2 с мебелью и техникой для комфортного отдыха. Далее идет кабинет, гардеробная, а также на первом этажа есть санузел. Поднявшись на 2-ой этаж дома, вы увидите 3 жилых (спальных) комнат, кладовая-гардеробная, и большая ванная комната площадью 19 м2, с которой открывается панорамный вид на озеро. Вся мебель и двери выполнены из натуральных материалов и по индивидуальным проектам», - сообщается в объявлении.
Земельный участок - 10 соток. На участке вокруг дома выполнен ландшафтный дизайн, разбит сад из различных плодовых деревьев. Территория вокруг дома покрыта газонной травой, ровно подстриженными кустами и вымощена тротуарной плиткой.
Также на участке есть гараж для автомобиля, гостевая парковка на 2 автомобиля, а также в цокольном этаже расположилась котельная и хозяйственный блок для всего садового инвентаря. На улице семью и гостей хозяев встречает большая застекленная беседка площадью 44 «квадрата», в ней есть оборудованная кухня, вся необходимая техника и мебель для комфортного отдыха.
Цена: 329 900 USD
Полностью автономный дом
В садовом товариществе «Береза»
«Просторный современный дом. При отделке как внешней, так и внутренней, использовались только экологически чистые материалы: дерево, ковка и камень. Сантехника и бытовая техника только импортных производителей. Современная дизайнерская мебель из натурального дерева. Дизайн интерьера разработан в едином стиле, что создает неповторимый колорит загородной жизни. Просторная кухня оборудована всей необходимой техникой. Большая гостиная с камином, позволит приятно провести время в кругу семьи и друзей. В кабинете создана полная атмосфера уединения, позволяющая сосредоточится на работе. Спальные комнаты расположены на втором этаже, где хватит места для всех гостей и членов семьи. В каждой спальне есть выход на отдельный балкон, что позволит вдоволь насладиться чистым воздухом и красивыми видами», - говорится в объявлении.
В цокольном этаже оборудована вторая кухня и винный стеллаж с необходимым оборудованием, для поддержания нужной температуры. В доме, для поднятия с цокольного на первый этаж, установлен лифт.
Площадь участка - 15 соток. Выполнен ландшафтный дизайн. К участку примыкает девственный лес. На крыше установлены солнечные батареи, а подачу воды обеспечивает собственная скважина, что делает данный объект полностью автономным!
Цена: 500 000 USD
Дуб и сибирская лиственница
Жилой дом в скандинавском стиле
«Построен из экологически чистых материалов с учетом всех строительных норм. Есть полная сметная документация и проект стройки с фото и видео отчетами, техпаспорт на дом. Полностью укомплектован современной бытовой техникой, двери и мебель из массива дуба. Фасад дома и хозблока сибирская лиственница. Дополнительно оборудован видеонаблюдением по периметру, пожарной сигнализацией, охраной департамента Центрального района с выездом», - сообщает продавец.
В деревне Юхновка
На первом этаже расположены большая кухня (более 15 м.кв), светлая гостиная (41 м.кв.) с выходом на благоустроенную террасу, прихожая, гостевой санузел и котельная. На втором этаже расположены четыре комнаты (18,55 м.кв., 17,03 м.кв, 13,57 м.кв., 23,81 м.кв.), 2 балкона, санузел (9 м.кв.) На третьем этаже чердак и гардеробная (в действительности - идеальная детская с тайной комнатой, или тренажерный зал с бильярдом или лаунж-зона (19 м.кв).
«Для обеспечения безопасной эксплуатации дома для жизни и здоровья людей при строительстве применены материалы и технологии, соответствующие действующим строительным, санитарным противопожарным и экологическим нормам. Здание относится к III степени огнестойкости. Технические характеристики: Внешние стены – несущие. Фундамент – сборно-монолитный. Стены – газобетонные блоки, перекрытие–монолитное, железобетон. В доме выполнены черновые отделочные работы: разводка электрики, установлен отопительный котел, установлены радиаторы отопления, оштукатурены стены, выполнена стяжка пола», - сообщает продавец.
Цена: 315 000 USD
Гэтсби из Тарасово
В Тарасово
Жилой дом 594,8м2:
- Спальные комнаты – 3шт., детская, библиотека, кабинет, кухня со столовой, 4 с/у, 2 джакузи;
- Биллиардная, каминная, 2-ух уровневый зимний сад, постирочная, сухой отапливаемый и холодильный склад до -20С;
- Гараж на 2 автомобиля с ямой;
Гостевой дом:
- Спальная комната, 1 с/у, склад;
- Кают-компания с французским камином, домашний кинотеатр, спутниковое TV, караоке, бар и кухня;
- СПА-центр: сауна с бассейном 10х4 м, джакузи, фитнес-зона, массажный стол;
Дом охраны/персонала:
- Спальная комната, офис, кухня, 1 с/у, склад;
Беседка: BBQ с французским камином и местами для отдыха;
Детская площадка с беседкой.
«Участок: 25 соток (возможна продажа совместно с соседним участком; итого 46 соток), ландшафтный дизайн. Скальное исполнение участка, глухой забор, массивные ворота, система автополива и освещения территории. 2-ух уровневый пруд, водопад, приватный выход с тропинкой на обособленный участок леса площадью 10 гектар. Озеленение, средний возраст деревьев на участке 50 лет: Маньчжурский орех – 2 шт. (возраст 40 и 60 лет, высота 9 и 12 м. соответственно), Дугласия – 1 шт. (50 лет, высота 15 м.), Сосна горная, шаровидная – 2 шт. (возраст 50 лет, высота 4 м), Кедр – 2 шт. (возраст 30 лет, высота 6 м), Туи – 20 шт. (возраст 20 лет, высота 3-6 м.), Прочие деревья – 30 шт. (возраст 3-15 лет, высота 1-5 м.), самшит – 200 шт. (возраст 10-15 лет, высота 0,7-1,2 м.), Прочие кустарники и насаждения – 50 шт. (возраст 3-15 лет), газон – 500 м2. Садовая скульптура: изделия из мраморной крошки (Италия) – 8 шт., фонтан из 300 кг. бронзы с позолотой (авторская работа скульптора А.И. Лыщика в единственном экземпляре). Видеонаблюдение на 8 секторов. Тенистая парковка на 10 машиномест» - сообщает продавец.
Цена: 890 000 USD
Каскадный ручеек с золотыми рыбками
В коттеджном посёлке Марьяливо
Участок 19.04 сотки. На участке пруд с золотыми рыбками,
«Отопление - паровое на газу, канализация - центральная. На первом этаже - кухня, гостиная, зимний сад, кабинет, гардероб и санузел. На втором этаже - четыре жилые комнаты, санузел, терраса. В цоколе - бильярдная, котельная, хозяйственные помещения, санузел», - описывает коттедж продавец.
Цена: 550 000 USD
Таунхаус – не тунхаус
В центре Боровлян
Год постройки: 2020 г. 2 полноценных жилых уровня, хорошая планировка: кухня, переходящая в гостиную со вторым светом, 4 спальни, 2 санузла, гараж. Участок – 7.5 соток.
Инженерные сети: электричество, газ, водопровод, канализация все центральное.
«Посёлок с развитой инфраструктурой в Боровлянах: в шаговой доступности современный гипермаркет Nova Mall, сеть магазинов, детские сады, школы, гимназия, банки, почта, районная больница, каждые 5 минут транспорт до Минска, хорошие подземные пути. Живописные места рядом лесной массив», - говорится в объявлении.
Цена: 184 000 USD
С балюстрадами и пилястрами
В Раубичах
Возведен в 2007 из блока (0,5 метра). Полностью меблирован. Отопление всех полов водяное. Во всех комнатах имеются батареи, в качестве резервного отопления. Мансардное помещение отапливаемое. Коммуникации: газ, свет, вода-индивидуальная скважина, имеется две фильтрующие станции, канализация- местная, отвод ливневых вод в два независимых колодца. Теплый пол.
Все тех же Раубичах на берегу все той же реки
«Дом представлен несколькими уровнями: 1 этаж - это зона кухни-гостиной с камином выходящая на просторную террасу, холл, 1 спальней, с/у; 2 этаж - это 4 просторные спальни и 2 с/у; мансарда - просторная комната с большим количеством окон и незабываемым панорамным видом на поселок с водоемом; цокольный этаж - зона отдыха СПА (просторная комната отдыха со своей кухней и выходом на участок в зону беседки, парилка, бассейн, душевая, с/у), топочная, кладовые», - сообщается в объявлении.
Коммуникации: вода - скважина; канализация - местная; электричество - 220/380Вт; отопление - газовый котел (теплые полы, в спальнях радиаторы), бойлер. На участке размещается гараж на 2 авто и крытая беседка с будущей зоной барбекю.
Цена: 528 000 USD
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Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас
Небольшие одноэтажные домики, коттеджи с солнечными батареями на крыше, огромные квадратные коробки и дворцы с башнями и шпилями. Сделали для вас подборку...
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