Средневековые замки и коттеджи с солнечными батареями. Подборка оригинальных домов вокруг Минска, которые можно купить прямо сейчас

В Семкково на продажу выставили коттедж площадью 445 квадратных метров. Даже не один, а два коттеджа. На участке в 50 соток расположены два дома. Правда один из них сложно с виду назвать жилым коттеджем. Строение больше походит на многоквартирный дом или административное здание.

«Коттедж 4 уровня, общая площадь 445 кв.м., 8 комнат, баня, бассейн, на каждом этаже санузел, гараж на две машины, автоматические ворота. Дом кирпичный, утеплен, бетонные перекрытия, металлочерепица», - пишет продавец. К дому подведены все коммуникации: газ, электричество, вода, местная канализация, отопление паровое на газу (теплые полы + радиаторы), есть камин, станция по очистке и умягчению воды.