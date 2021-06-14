"Беллегпром" разработал план работы на случай санкций ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Предприятия легкой промышленности Беларуси разработали план работы на случай, если ЕС введет санкции, об этом заявила глава государственного концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

В настоящее время, по ее словам, все работает в обычном режиме, санкций в отношении белорусских предприятий легкой промышленности со стороны Европы нет. Тем не менее, активно прорабатываются некоторые вопросы по замене импортных составляющих, в частности, химических компонентов.

"Не секрет, что Европа сильна своей химией, красителями, вещами, которые необходимы для производства того или другого текстильного или обувного ассортимента", - сказала глава концерна в интервью телеканалу СТВ .

В этом направлении отрабатываются вопросы по замещению сырья из Европы поставками турецких, индийских и китайских производителей.

"Чтобы, если вдруг какие-то меры к предприятиям легкой промышленности будут применяться, мы могли и экспортную составляющую, и импортную зависимость переориентировать на другие рынки. Эта работа ведется, и мы готовы", - пояснила Лугина.

По словам, явных запретов со стороны европейских производителей нет, "хотя были некоторые настроения".

"Французская фирма Kermel съязвила: "Будем ли мы поставлять вам волокно в июне и июле или нет, мы еще решим". И крупная текстильная компания Inditex, учредитель торговых объектов, заявила, что тоже посмотрит, будут ли они вводить санкции. Но это касается только одного нашего завода – Оршанского льнокомбината", - рассказала глава концерна.

Концерн "Беллегпром" - государственная организация, занимающаяся производством и реализацией продукции легкой промышленности. По данным концерна, входящие в него предприятия ежегодно выпускают продукции на сумму около 700 млн. долларов США, почти 60% (более 400 млн. долларов) идет на экспорт. Удельный вес отрасли в структуре производства обрабатывающей промышленности республики – 3,7 %. Вклад легкой промышленности в ВВП страны составляет порядка 1,2%.

Санкции в отношении Беларуси

Европарламент 10 июня принял резолюцию по Беларуси во время июньской пленарной сессии в Страсбурге.

Резолюция призывает ЕС к введению против официального Минска новых санкций – как экономических, так и персональных, а также к временному отключению Беларуси от системы платежной системы SWIFT.

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Санкции могут также затронуть "торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность". Призывается прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитных линий международных банков для дочерних банков в Беларуси.

В санкционный перечень евродепутаты призывают включить ответственных за посадку борта Ryanair в Минске и за задержание экс-главреда признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги россиянки Софии Сапеги.

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

Европейский союз продлил санкции до февраля 2022 года. Кроме того, в настоящее время Европейский союз готовит еще один – четвертый по счету – пакет санкций.

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Накануне на саммите "большой семерки", который прошел в Корнуолле, лидеры стран G7 пообещали работать над санкциями в отношении Беларуси.

Беларусь ввела зеркальные меры против Евросоюза и некоторых европейских компаний, среди которых Skoda и Beiersdorf (торговая марка Nivea). В числе мер – приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

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