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"Гомельтранснефть Дружба" возобновила прокачку нефти из России в Европу
14.06.2021 10:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заменило участок магистрального трубопровода, говорится в сообщении компании.
Ранее 9 июня стало известно, что прокачка российской нефти в европейском направлении приостановлена на 96 часов в связи с плановыми работами.
Специалисты белорусского оператора трубопровода с 8 по 13 июня заменили участок магистрального нефтепровода Мозырь – Брест DN600, провели ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода.
"Работы велись на 227 км нефтепровода Мозырь – Брест DN600 в условиях плановой остановки перекачки сырья", – рассказали в ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В результате работ был заменен участок трубы длиной 250 метров.
"После окончания монтажных работ осуществлен неразрушающий контроль сварочных соединений, участок трубопровода заполнен нефтью", – отметили в пресс-службе.
При этом в белорусской компании заверили, что "работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода". В настоящее время магистральный нефтепровод работает в штатном режиме.
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Ремонтные работы на магистральном нефтепроводе длились четверо суток и были успешно завершены согласно предварительно составленному плану действий.
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