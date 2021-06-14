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"Гомельтранснефть Дружба" возобновила прокачку нефти из России в Европу

14.06.2021 10:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заменило участок магистрального трубопровода, говорится в сообщении компании.

Ранее 9 июня стало известно, что прокачка российской нефти в европейском направлении приостановлена на 96 часов в связи с плановыми работами.

Специалисты белорусского оператора трубопровода с 8 по 13 июня заменили участок магистрального нефтепровода Мозырь – Брест DN600, провели ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода.

"Работы велись на 227 км нефтепровода Мозырь – Брест DN600 в условиях плановой остановки перекачки сырья", – рассказали в ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В результате работ был заменен участок трубы длиной 250 метров.

"После окончания монтажных работ осуществлен неразрушающий контроль сварочных соединений, участок трубопровода заполнен нефтью", – отметили в пресс-службе.

При этом в белорусской компании заверили, что "работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода". В настоящее время магистральный нефтепровод работает в штатном режиме.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ремонтные работы на магистральном нефтепроводе длились четверо суток и были успешно завершены согласно предварительно составленному плану действий.
 
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