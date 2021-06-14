ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Витебской области

14.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Глава государства посещает сегодня Оршанский район, передает корреспондент БелТА.

Первой точкой в маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" - один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. Как рассказал журналистам председатель ГВПК Дмитрий Пантус, здесь идет разработка, модернизация, производство и тестирование средств поражения различных типов и классов.


"Акценты сделаны на авиационные управляемые ракеты различных типов и классов. Также здесь находятся производственные участки по ремонту и модернизации противотанковых управляемых ракет, сборке патронов различных калибров и уникальная лаборатория - единственная в Беларуси - по тестированию всех типов порохов и патронов, которые нами производятся", - рассказал Дмитрий Пантус.


По его словам, в последние годы продолжается разработка тех компетенций, в которых сильны отечественные специалисты.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства посещает сегодня Оршанский район, передает корреспондент БелТА. Первой точкой в маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" -...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Гомельтранснефть Дружба" возобновила прокачку нефти из России в Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by