Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Витебской области

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Глава государства посещает сегодня Оршанский район, передает корреспондент БелТА.

Первой точкой в маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" - один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. Как рассказал журналистам председатель ГВПК Дмитрий Пантус, здесь идет разработка, модернизация, производство и тестирование средств поражения различных типов и классов.







"Акценты сделаны на авиационные управляемые ракеты различных типов и классов. Также здесь находятся производственные участки по ремонту и модернизации противотанковых управляемых ракет, сборке патронов различных калибров и уникальная лаборатория - единственная в Беларуси - по тестированию всех типов порохов и патронов, которые нами производятся", - рассказал Дмитрий Пантус.





По его словам, в последние годы продолжается разработка тех компетенций, в которых сильны отечественные специалисты.



