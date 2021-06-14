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Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Витебской области
14.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Глава государства посещает сегодня Оршанский район, передает корреспондент
Первой точкой в маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" - один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. Как рассказал журналистам председатель ГВПК Дмитрий Пантус, здесь идет разработка, модернизация, производство и тестирование средств поражения различных типов и классов.
"Акценты сделаны на авиационные управляемые ракеты различных типов и классов. Также здесь находятся производственные участки по ремонту и модернизации противотанковых управляемых ракет, сборке патронов различных калибров и уникальная лаборатория - единственная в Беларуси - по тестированию всех типов порохов и патронов, которые нами производятся", - рассказал Дмитрий Пантус.
По его словам, в последние годы продолжается разработка тех компетенций, в которых сильны отечественные специалисты.
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Глава государства посещает сегодня Оршанский район, передает корреспондент БелТА. Первой точкой в маршруте стал производственно-технический кластер "Устье" -...
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