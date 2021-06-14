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Слуцкий сыродельный комбинат освоит производство быстрорастворимого сухого молока - цельного и обезжиренного

14.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новый инновационный проект в агропромышленном комплексе Минской области: Слуцкий сыродельный комбинат планирует освоить производство быстрорастворимого сухого молока как цельного, так и обезжиренного. Продукцию (а в планах производить до 20 тонн в сутки) будут выпускать на филиале холдинга в Копыле. Для этого построят новый цех и закупят оборудование. Благодаря особой структуре высушенных частиц молока, а также кристаллизации лактозы такой порошок можно оперативно растворить и переработать, например, в сыр, масло или сметану. Молоко в сухом виде особенно востребовано в Китае, а также странах Ближнего Востока.

Александр Кременчук,  директор Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат":

У нас открытая экономика, и поэтому будут поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак. Это даст 80 % экспорта для нашего предприятия. Будут созданы 30 новых рабочих мест. Также существенно то, что выход товарной продукции увеличится на 150 % , а заработной платы на 120 %. Срок хранения такого продукта  - 2 года, поэтому покупатели в ОАЭ, Иране и Ираке смогут работать на восстанавливаемом молоке.

Кроме того, в Копыле также планируют выпускать быстрорастворимые молочные смеси для горячих напитков, которые продают в вендинговых автоматах.


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Новый инновационный проект в агропромышленном комплексе Минской области: Слуцкий сыродельный комбинат планирует освоить производство быстрорастворимого сухого...
 
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