М. Михадюк: С вводом двух энергоблоков БелАЭС снижение валютной нагрузки составит около 550 млн в год

Источник материала: БT

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал почти 3 млрд киловатт-часов электроэнергии. Это позволило сэкономить на замещении природного газа более 100 млн долларов. С вводом двух энергоблоков БелАЭС снижение валютной нагрузки составит около 550 млн в год. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал заместитель министра экономики Михаил Михадюк. Станция уже полностью встроена в энергосистему страны, для этого проделана большая работа.

С вводом двух энергоблоков БелАЭС наша страна получит стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить порядка 40 % внутренних потребностей в электроэнергии.







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