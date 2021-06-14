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Концерн "Беллесбумпром" нарастил объемы производства и внешних поставок. Экспорт за январь - апрель превысил показатель прошлого года на четверть. Рост отгрузок отмечен практически по всем видам экспортной продукции. Это фанера, бумага, картон, обои, целлюлоза, различные виды древесных плит и, конечно, мебель - именно она за счет высокой добавленной стоимости дает внушительный плюс в бюджет. Больше половины поставок пришлось на страны дальнего зарубежья. Всего география поставок включает 58 государств. Среди наиболее крупных рынков сбыта - Россия, Польша, Китай, Литва и Украина.



