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Экспорт концерна "Беллесбумпром" за январь - апрель превысил показатель прошлого года на четверть

14.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Концерн "Беллесбумпром" нарастил объемы производства и внешних поставок. Экспорт за январь - апрель превысил показатель прошлого года на четверть. Рост отгрузок отмечен практически по всем видам экспортной продукции. Это фанера, бумага, картон, обои, целлюлоза, различные виды древесных плит и, конечно, мебель - именно она за счет высокой добавленной стоимости дает внушительный плюс в бюджет. Больше половины поставок пришлось на страны дальнего зарубежья. Всего география поставок включает 58 государств. Среди наиболее крупных рынков сбыта - Россия, Польша, Китай, Литва и Украина. 


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Концерн "Беллесбумпром" нарастил объемы производства и внешних поставок. Экспорт за январь - апрель превысил показатель прошлого года на четверть. Рост отгрузок...
 
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