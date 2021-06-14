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Евро подешевел, доллар подорожал на торгах в понедельник
14.06.2021 13:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Евро и российский рубль упали в стоимости, доллар США подскочил в цене на торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро потерял в цене 0,27%, доллар США вырос на 0,33%, российский рубль стал дешевле на 0,5%.
По итогам торгов 14 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Российская валюта уменьшилась в цене по отношению к белорусскому рублю по итогам торгов в начале новой рабочей недели.
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