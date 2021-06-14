Евро подешевел, доллар подорожал на торгах в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Евро и российский рубль упали в стоимости, доллар США подскочил в цене на торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро потерял в цене 0,27%, доллар США вырос на 0,33%, российский рубль стал дешевле на 0,5%.

По итогам торгов 14 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,02 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,49 рубля,

100 российских рублей – 3,45 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Новый закон о валюте

В Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений - новые правила вступят в силу 9 июля. Как обновленное законодательство скажется на возможности обменять валюту, выяснил Sputnik .

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