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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 июня 2021 года
14.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за семь дней выросла на 0.7% и к настоящему моменту равна 1301 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 60 $/м2 в пользу новостроек.
Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния первичного рынка в настоящее время равна 1323 $, что только на 0.1% меньше, чем неделей ранее.
Существенных изменений в уровне предложения на вторичном рынке за неделю не произошло: количество объявлений о продаже квартир увеличилось только на 0.3%.
В наибольшей степени произошло это за счет роста числа 4-комнатных квартир, которых за неделю стало на 4% больше, в то время как количество выставленных на продажу «двушек», напротив, сократилось на 0.5%.
Среди районов города чаще прослеживалось снижение числа объектов, особенно в Партизанском (-4%), Ленинском (-3%) и Заводском (-3%). В двух районах, Октябрьском и Центральном, наоборот, количество объявлений о продаже квартир выросло на 4% и 11% соответственно.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 621 $/м2 (+0.1%), Солигорск — 796 $/м2 (-0.7%), Молодечно — 729 $/м2 (+0.4%), Жодино — 729 $/м2 (-0.6%), Слуцк — 580 $/м2 (-0.7%).
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За неделю, с 7 по 14 июня 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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