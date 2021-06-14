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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 июня 2021 года

14.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1241 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за семь дней выросла на 0.7% и к настоящему моменту равна 1301 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 60 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния первичного рынка в настоящее время равна 1323 $, что только на 0.1% меньше, чем неделей ранее.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 июня 2021 года

После двухнедельного перерыва цены на квартиры в белорусской столице вновь показали отрицательную динамику.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 июня 2021 года

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Существенных изменений в уровне предложения на вторичном рынке за неделю не произошло: количество объявлений о продаже квартир увеличилось только на 0.3%.  

В наибольшей степени произошло это за счет роста числа 4-комнатных квартир, которых за неделю стало на 4% больше, в то время как количество выставленных на продажу «двушек», напротив, сократилось на 0.5%.

Среди районов города чаще прослеживалось снижение числа объектов, особенно в Партизанском (-4%), Ленинском (-3%) и Заводском (-3%). В двух районах, Октябрьском и Центральном, наоборот, количество объявлений о продаже квартир выросло на 4% и 11% соответственно.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 июня 2021 года

Средняя цена квадратного метра у 1- и 2-комнатных квартир за последнюю неделю сократилась на 0.2%, у «трешек» и «четырешек» - на 0.3%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 июня 2021 года

В большинстве районов Минска средние цены за неделю изменились в пределах +/- 0.2%. И только в Партизанском районе квадратный метр подешевел за неделю в среднем на 1.3%, в Центральном, напротив, вырос на 0.6%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 июня 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 июня 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 801 $/м2 (-0.1%), Витебск — 602 $/м2 (+0.2%), Гомель — 612 $/м2 (-1%), Гродно — 713 $/м2 (без изменений), Могилев — 639 $/м2 (+0.5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 621 $/м2 (+0.1%), Солигорск — 796 $/м2 (-0.7%), Молодечно — 729 $/м2 (+0.4%), Жодино — 729 $/м2 (-0.6%), Слуцк — 580 $/м2 (-0.7%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 7 по 14 июня 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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