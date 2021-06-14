Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 июня 2021 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1241 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за семь дней выросла на 0.7% и к настоящему моменту равна 1301 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 60 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния первичного рынка в настоящее время равна 1323 $, что только на 0.1% меньше, чем неделей ранее.