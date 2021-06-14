Александр Лукашенко посещает предприятия ВПК Витебской области

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Президент Беларуси сегодня находится с рабочей поездкой в Витебской области. Александр Лукашенко посещает Оршанский район. В центре внимания - отечественное производство боеприпасов для стрелкового оружия.

Первой точкой в маршруте стал производственно-технический кластер "Устье"

Это один из самых закрытых объектов Государственного военно-промышленного комитета. Здесь идет разработка, модернизация, производство и тестирование средств поражения различных типов и классов. Производственные мощности занимают лишь десятую часть всей территории. В течение ближайших лет планируется освоить всю площадь. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, большая территория - излишество. Кроме того, необходимо навести порядок на задействованных площадях. Это зона ответственности губернатора. Президент также ознакомился с переработкой патронов, бывших в употреблении: там их чистят и снова заряжают. Это экономически выгоднее, чем закупка новых. Сегодня военно-промышленный комплекс вносит существенный вклад в экономику нашей страны.

Нынешняя командировка - это продолжение разговора, начатого на минувшей неделе во Дворце Независимости о состоянии дел в ВПК, в частности, о развитии отечественного производства стрелкового оружия . Без самых высоких технологий невозможно создать современное оружие, ранее отмечал глава государства. Развитие такого собственного производства преследует исключительно оборонные цели. Беларусь по-прежнему придерживается миролюбивой политики. Но страна обязана иметь возможность в случае необходимости защитить себя и свой народ.

В эти минуты Президент на авиаремонтном заводе в Болбасове.



