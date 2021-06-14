Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 14 июн – Sputnik, Инна Гришук. На ОАО "Гродно Азот" начались подготовительные работы, которые предшествуют строительству нового цеха раствора карбамида с мощностью в тысячу тонн в сутки. Сейчас идет подготовка отчета оценки воздействия на окружающую среду нового цеха на химическом предприятии, сообщают в гродненском горисполкоме.

Согласно планам, на территории "Гродно Азот" хотят построить новый агрегат производства карбамида. Он позволит перерабатывать дополнительные объемы аммиака и диоксида углерода, которые будут производиться при реконструкции действующих цехов аммиака на предприятии. Новый цех раствора карбамида должен расположиться на производственной территории цеха "Карбамид-2". Его мощность составит тысячу тонн в сутки или 330 тысяч тонн в год. По задумкам, режим работы нового цеха будет непрерывным, круглосуточным и составит восемь тысяч часов в год.

С мая по июль будет проводиться оценка воздействия на окружающую среду нового цеха, в концу лета отчет ОВОС опубликуют и объявят общественные обсуждения. Окончательное решение о строительстве цеха раствора карбамида должны принять в ноябре нынешнего года.

Как ранее сообщал Sputnik, согласно программе перспективного развития ОАО "Гродно Азот" до 2030 года на химическом предприятии будет идти модернизация и обновление действующего производства. Проводить их планируют параллельно со строительством нового азотного комплекса стоимостью 1,3 миллиарда долларов, который должен увеличить производственные мощности завода вдвое.

В частности, планируется провести реконструкцию цехов аммиак-3 и аммиак-4, на которых в последнее время периодически случаются аварийные остановки. После данной реконструкции увеличится мощность производства аммиака. Чтобы его переработать потребуется построить агрегат для приготовления раствора карбамида мощностью 1000 тонн в сутки.

В ближайших планах "Гродно Азот" – ввести в эксплуатацию воздухоразделительные установки нового поколения в цехе метанола, которые заменят старые блоки разделения воздуха, построенные более 40 лет назад.

"Гродно Азот" реконструирует цеха, которые часто делают аварийные остановки.

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