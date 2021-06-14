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В Смолевичском районе продолжается развитие и новации индустриального парка "Великий камень"
14.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Новации и перспективные проекты "Великого камня". Китайские компании предложили изготавливать в индустриальном парке вакцины по своей технологии. Запуск такого производства позволит организовать поставки вакцин не только на внутренний рынок, но и за его пределы. Новый указ Президента страны, подписанный накануне, обеспечит организацию производства в короткие сроки и избавит от административных препон.
С начала года на белорусской индустриальной площадке зарегистрировано пять новых резидентов. Эти темпы, с учетом пандемии, выше среднемировых. Парк функционирует в обычном режиме: работают конвейеры, растет экспорт: продукция, выпускаемая в "Великом камне", поставляется в 25 стран.
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Новации и перспективные проекты "Великого камня". Китайские компании предложили изготавливать в индустриальном парке вакцины по своей технологии. Запуск такого...
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