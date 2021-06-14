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Топливо опять дорожает в Беларуси: в 17-й раз с начала года
14.06.2021 18:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Автомобильное топливо снова дорожает в Беларуси – в 17-й раз за текущий год, сообщил в понедельник концерн "Белнефтехим".
"С учетом роста мировых котировок нефти концерн "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты", – сказали в компании.
Там также отметили, что с 15 июня на белорусских АЗС будет установлены следующие цены:
Отметим, что это уже 17-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись
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Цены на белорусских автозаправочных станциях со вторника 15 июня изменятся на традиционную одну копейку.
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