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Топливо опять дорожает в Беларуси: в 17-й раз с начала года

14.06.2021 18:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Автомобильное топливо снова дорожает в Беларуси – в 17-й раз за текущий год, сообщил в понедельник концерн "Белнефтехим".

"С учетом роста мировых котировок нефти концерн "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты", – сказали в компании.

Там также отметили, что с 15 июня на белорусских АЗС будет установлены следующие цены:

  • литр АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 87 копеек
  • АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 97 копеек
  • АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 19 копеек
  • солярка – 1 рубль 97 копеек

Отметим, что это уже 17-е повышение цен на топливо в текущем году: в предыдущий раз они менялись 7 июня, до этого – 2 июня, 12 мая, 4 мая, 27 апреля, 20 апреля, 13 апреля, 6 апреля, 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.

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Теги: Минск
 
 
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Цены на белорусских автозаправочных станциях со вторника 15 июня изменятся на традиционную одну копейку.
 
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