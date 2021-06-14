﻿ Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку

18.06.2021 20:40 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

"С учетом роста мировых котировок нефти "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты", - отметили в концерне.

С 15 июня розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро - Br1,87, АИ-95-К5-Евро - Br1,97, АИ-98-К5-Евро - Br2,19, ДТ - Br1,97.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим". "С учетом роста...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Топливо опять дорожает в Беларуси: в 17-й раз с начала года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by