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Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку
18.06.2021 20:40 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".
"С учетом роста мировых котировок нефти "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты", - отметили в концерне.
С 15 июня розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро - Br1,87, АИ-95-К5-Евро - Br1,97, АИ-98-К5-Евро - Br2,19, ДТ - Br1,97.-0-
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим". "С учетом роста...
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