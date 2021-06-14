Источник материала: БелТА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

"С учетом роста мировых котировок нефти "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты", - отметили в концерне.

С 15 июня розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро - Br1,87, АИ-95-К5-Евро - Br1,97, АИ-98-К5-Евро - Br2,19, ДТ - Br1,97.-0-