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В среднем от $6 за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

15.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Найти идеальное место под склад в столице - словно пройти настоящий квест. Необходимо, чтобы совпало множество факторов: удачное расположение, наличие отопления, воды, света, интернета. В конце концов, приемлемая цена. На Realt.by есть множество объявлений о сдаче в аренду помещений под склад или производство. Мы сделали подборку из десяти различных вариантов складских помещений в Минске на любой вкус.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

1. В промзоне на Партизанском проспекте

Помещения под склады и производства на Партизанском проспекте, 168/1 подойдут для тех, кому не принципиально находится в черте города. Пищевой комбинат Белкоопсоюза, на территории которого сдаются помещения, граничит с кольцевой дорогой.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Складские помещения разной площади – от 10 до 500 квадратных метров. Здание кирпичное, 1980 года постройки. Есть электро- и водоснабжение, санузел, отдельный вход. Отсутствует отопление. Также сдаются асфальтированные площадки под стоянку или складирование.

Цена: $3-4 за м².

2. Современные помещения в многофункциональном комплексе на Бирюзова, 4

На территории бывшего завода по адресу улица Бирюзова, 4 компания «Белреконструкция» создала современный многофункциональный комплекс. Здесь сдаются в аренду офисные, производственные и складские помещения.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

С точки зрения логистики, расположение объекта можно назвать идеальным. Всего пять минут езды до центра города, в пешей доступности станция метро "Молодежная", удобный и быстрый выезд на МКАД, дороги, по которым может проехать грузовой транспорт.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Компания "Белреконструкция" придерживается метода ремонта «под ключ». Все склады отремонтированы так, чтобы создать комфортные условия для арендатора – утеплены стены, проведено отопление и освещение, установлены новые автоматические ворота и тепловые пушки, стеклопакеты.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Компании с различными видами деятельности смогут найти помещение под свои нужды и по душе. Так, например, в склады уже заселились производитель инновационных продуктов в сфере робототехники Pozum Robotics, компания ООО "Семь Холмов Бел", занимающаяся поставкой погрузочной техники, и многие другие.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Многие из них арендовали как складские, так и офисные помещения с отличным современным ремонтом и гарантированным обслуживанием.

На данный момент на территории комплекса сдаются в аренду склад на 108 квадратных метров и два склада по 216 квадратных метров.

Цена: от $6 за м².

3. Склад в бизнес-центре на Щорса

В бизнес-центре на Щорса 3-я улица, 9 в Московском районе сдается в аренду склад площадью 366,9 квадратных метров с отдельным входом. В помещении сделан обычный ремонт, есть отопление, электро- и водоснабжение. Стены монолитные. К складу есть подъездные пути. Из дополнительных плюсов – сигнализация, высокоскоростной интернет.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Рядом пересечение проспектов Дзержинского и Жукова. До станции метро "Грушевка" 400 метров.

Цена договорная.

4. Множество складов и офисов на переулке Ольшевского

Выгодные предложения есть и на переулке Ольшевского. Складские, административные, производственные помещения сдаются в аренду по адресу переулок Ольшевского 7/9. В наличии площади от 50 до 3000 квадратных метров. Помещения подойдут для любых нужд. Отмечается, что здесь смогут разместится даже научные заведения и лаборатории. Также возможно использовать помещения под торговое назначение.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

В здании есть все удобства для комфортного пользования помещениями: электроснабжение, вода, санузел, естественное освещение. Есть скоростной интернет, компьютерная сеть. Здание и территория объекта охраняется, ведется видеонаблюдение. Арендодатель дает круглосуточный доступ к помещениям. Существенным преимуществом является наличие большой парковки и хороших подъездных путей.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Объект удачно расположился во Фрунзенском районе. Рядом одна из крупнейших транспортных артерий Минска – улица Притыцкого. До станции метро "Пушкинская" всего 550 метров.

Цена: от $6 за м².

5. Склад класса В на Радиальной

Район улицы Радиальная в Минске известен своими промышленными объектами. Собственник здания 2007 года постройки сдает в аренду склад, как говорится в объявлении, в удачном географическом расположении. Кольцевая дорога в 10 минутах езды на автомобиле. До ближайшей станции метро "Академия наук" 3 остановки на троллейбусе или автобусе.


В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Площадь склада составляет 400 квадратных метров, в нем пятиметровые потолки, есть отопление, автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции, охранно-пожарная сигнализация, роллетные ворота. На территории ведется видеонаблюдение, к зданию ведут асфальтированные подъездные пути.

Цена: $ 6 за м².

6. Помещение под склад или производство на Промышленной

Среди «горячих» предложений – помещение на втором этаже площадью 173,6 квадратных метров в здании по адресу улица Промышленная, 22.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Современное, утепленное помещение с отдельным входом и парковкой располагается недалеко от кольцевой дороги Минска. До станции метро "Могилевская" на машине можно добраться всего за пять минут. В пешей доступности – гипермаркет с различными магазинами и кафешками. Рядом остановки общественного транспорта.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

В здании есть отопление, канализация, водопровод. Работает интернет, телефон. Возле объекта большая парковка. Арендодатель готов обсуждать необходимость сделать ремонт.

Цена: от $ 6 за м².

7. Складские помещения в бывших цехах завода Горизонт

Три складских помещения площадью 320, 420 и 520 квадратных метров сдаются в аренду на первом этаже здания на переулке С. Ковалевской, д. 62. До МКАД менее семи километров, подъездные пути, остановки общественного транспорта.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Склады неотапливаемые, с электроснабжением, холодной водой. Высота потолков – пять метров. Арендодатель пишет, что ремонт в здании нормальный. К складам ведет отдельный въезд. Пространство около здания позволяет подъезд и маневрирование большегрузного транспорта.

Наличие круглосуточной охраны и парковки, обслуживание и уборка зданий.

Цена: $ 3,8 за м² с НДС.

8. Большой выбор складов в районе улиц Ботанической и Академической

Склады и производства от 6 до 243 метров квадратных можно арендовать по адресу Твердый 1-ый переулок, 11 в Первомайском районе. Стоит отметить, что во всех складах и производствах нет отопления, но проведено электричество. Арендодатель отмечает следующие условия: стеллажи для хранения, круглосуточный доступ, помещения с потолками до 9 метров.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

На закрытой охраняемой территории объекта есть большая парковка. Удобные пути подъезда. Сюда можно заезжать на грузовых автомобилях. Район достаточно тихий, рядом Ботанический сад. До ближайших станций метро "Площадь Якуба Колоса" и "Академия наук" 7 и 10 минут соответственно.

Цена: $3,7–11 за м².

9. Аренда помещений с фиксированными ценами на Фабрициуса

Высокие потолки, мощности по электроснабжению, кран-балка, высокие нагрузки на пол – с такими техусловиями в районе станции метро «Институт культуры» сдаются в аренду помещения под склады и производство площадью от 50 до 2500 квадратных метров. Отмечается, что стоимость аренды идет с фиксированными ценами в рублях без привязки к курсу валюты. Условие – долгосрочный договор.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

К зданию имеется удобный подъезд. Есть лифт грузоподъемностью 3,2 тонны. Кроме того, сделаны готовые кабинеты для размещения персонала, переговорных, лабораторий.

Цена: 8 рублей (3,2) за м² с НДС.

10. Помещения под склад на промышленной территории в Курасовщине

Помещения под склады и производство площадью от 100 до 1500 квадратных метров сдаются в аренду в отдельном здании на промышленной территории по улице Казинца, 121А в Октябрьском районе Минска.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Помещения с ровными бетонными полами и с высотой потолков 6 метров расположены частично на 2-м и на всем 3-м этаже. В здании есть все необходимые условия – отопление, вода, канализация, оптоволокно, электричество. Также имеется лифт грузоподъемностью две тонны с габаритами 2,4 х 1,6 метра.

В среднем от за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска

Расстояние до МКАД – 400 метров. В шаговой доступности остановки общественного транспорта.

Цена: $3 за м².

Материал подготовлен благодаря ООО "Белреконструкция".  За 27 лет компания реализовала множества проектов в области девелопмента: от строительства жилых и коммерческих домов до реконструкции зданий, которые позволяют объектам города еще десятки лет служить жителям. Качество услуги и интересы клиента - эти вопросы всегда на первом месте у специалистов "Белреконструкции". Современные подходы к работе, профессионализм сотрудников и стремление к совершенству помогают компании оставаться одной из лучших на рынке Беларуси много лет.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Найти идеальное место под склад в столице - словно пройти настоящий квест. Необходимо, чтобы совпало множество факторов: удачное расположение, наличие отопления,...
 
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