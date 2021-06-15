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В среднем от $6 за "квадрат". Топ-10 складских помещений в аренду в различных районах Минска
15.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Найти идеальное место под склад в столице - словно пройти настоящий квест. Необходимо, чтобы совпало множество факторов: удачное расположение, наличие отопления, воды, света, интернета. В конце концов, приемлемая цена. На Realt.by есть множество объявлений о
1. В промзоне на Партизанском проспекте
Складские помещения разной площади – от 10 до 500 квадратных метров. Здание кирпичное, 1980 года постройки. Есть электро- и водоснабжение, санузел, отдельный вход. Отсутствует отопление. Также сдаются асфальтированные площадки под стоянку или складирование.
Цена: $3-4 за м².
2. Современные помещения в многофункциональном комплексе на Бирюзова, 4
На территории бывшего завода по адресу улица Бирюзова, 4 компания
Многие из них арендовали как складские, так и офисные помещения с отличным современным ремонтом и гарантированным обслуживанием.
На данный момент на территории комплекса сдаются в аренду склад на 108 квадратных метров и два склада по 216 квадратных метров.
Цена: от $6 за м².
3. Склад в бизнес-центре на Щорса
В бизнес-центре на Щорса 3-я улица, 9 в Московском районе
Рядом пересечение проспектов Дзержинского и Жукова. До станции метро "Грушевка" 400 метров.
Цена договорная.
4. Множество складов и офисов на переулке Ольшевского
Выгодные предложения есть и на переулке Ольшевского. Складские, административные, производственные
В здании есть все удобства для комфортного пользования помещениями: электроснабжение, вода, санузел, естественное освещение. Есть скоростной интернет, компьютерная сеть. Здание и территория объекта охраняется, ведется видеонаблюдение. Арендодатель дает круглосуточный доступ к помещениям. Существенным преимуществом является наличие большой парковки и хороших подъездных путей.
Объект удачно расположился во Фрунзенском районе. Рядом одна из крупнейших транспортных артерий Минска – улица Притыцкого. До станции метро "Пушкинская" всего 550 метров.
Цена: от $6 за м².
5. Склад класса В на Радиальной
Район улицы Радиальная в Минске известен своими промышленными объектами. Собственник здания 2007 года постройки
Площадь склада составляет 400 квадратных метров, в нем пятиметровые потолки, есть отопление, автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции, охранно-пожарная сигнализация, роллетные ворота. На территории ведется видеонаблюдение, к зданию ведут асфальтированные подъездные пути.
Цена: $ 6 за м².
6. Помещение под склад или производство на Промышленной
Среди «горячих» предложений –
Современное, утепленное помещение с отдельным входом и парковкой располагается недалеко от кольцевой дороги Минска. До станции метро "Могилевская" на машине можно добраться всего за пять минут. В пешей доступности – гипермаркет с различными магазинами и кафешками. Рядом остановки общественного транспорта.
В здании есть отопление, канализация, водопровод. Работает интернет, телефон. Возле объекта большая парковка. Арендодатель готов обсуждать необходимость сделать ремонт.
Цена: от $ 6 за м².
7. Складские помещения в бывших цехах завода Горизонт
Три складских помещения площадью 320, 420 и 520 квадратных метров
Склады неотапливаемые, с электроснабжением, холодной водой. Высота потолков – пять метров. Арендодатель пишет, что ремонт в здании нормальный. К складам ведет отдельный въезд. Пространство около здания позволяет подъезд и маневрирование большегрузного транспорта.
Наличие круглосуточной охраны и парковки, обслуживание и уборка зданий.
Цена: $ 3,8 за м² с НДС.
8. Большой выбор складов в районе улиц Ботанической и Академической
На закрытой охраняемой территории объекта есть большая парковка. Удобные пути подъезда. Сюда можно заезжать на грузовых автомобилях. Район достаточно тихий, рядом Ботанический сад. До ближайших станций метро "Площадь Якуба Колоса" и "Академия наук" 7 и 10 минут соответственно.
Цена: $3,7–11 за м².
9. Аренда помещений с фиксированными ценами на Фабрициуса
Высокие потолки, мощности по электроснабжению, кран-балка, высокие нагрузки на пол – с такими техусловиями в районе станции метро «Институт культуры» сдаются в аренду
К зданию имеется удобный подъезд. Есть лифт грузоподъемностью 3,2 тонны. Кроме того, сделаны готовые кабинеты для размещения персонала, переговорных, лабораторий.
Цена: 8 рублей ($ 3,2) за м² с НДС.
10. Помещения под склад на промышленной территории в Курасовщине
Расстояние до МКАД – 400 метров. В шаговой доступности остановки общественного транспорта.
Цена: $3 за м².
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Найти идеальное место под склад в столице - словно пройти настоящий квест. Необходимо, чтобы совпало множество факторов: удачное расположение, наличие отопления,...
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