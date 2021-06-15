Источник материала: realt.by

Найти идеальное место под склад в столице - словно пройти настоящий квест. Необходимо, чтобы совпало множество факторов: удачное расположение, наличие отопления, воды, света, интернета. В конце концов, приемлемая цена. На Realt.by есть множество объявлений о сдаче в аренду помещений под склад или производство. Мы сделали подборку из десяти различных вариантов складских помещений в Минске на любой вкус.

Помещения под склады и производства на Партизанском проспекте, 168/1 подойдут для тех, кому не принципиально находится в черте города. Пищевой комбинат Белкоопсоюза, на территории которого сдаются помещения, граничит с кольцевой дорогой.

Складские помещения разной площади – от 10 до 500 квадратных метров. Здание кирпичное, 1980 года постройки. Есть электро- и водоснабжение, санузел, отдельный вход. Отсутствует отопление. Также сдаются асфальтированные площадки под стоянку или складирование.

На территории бывшего завода по адресу улица Бирюзова, 4 компания «Белреконструкция» создала современный многофункциональный комплекс. Здесь сдаются в аренду офисные, производственные и складские помещения.

С точки зрения логистики, расположение объекта можно назвать идеальным. Всего пять минут езды до центра города, в пешей доступности станция метро "Молодежная", удобный и быстрый выезд на МКАД, дороги, по которым может проехать грузовой транспорт.

Компания "Белреконструкция" придерживается метода ремонта «под ключ». Все склады отремонтированы так, чтобы создать комфортные условия для арендатора – утеплены стены, проведено отопление и освещение, установлены новые автоматические ворота и тепловые пушки, стеклопакеты.

Компании с различными видами деятельности смогут найти помещение под свои нужды и по душе. Так, например, в склады уже заселились производитель инновационных продуктов в сфере робототехники Pozum Robotics, компания ООО "Семь Холмов Бел", занимающаяся поставкой погрузочной техники, и многие другие.

Многие из них арендовали как складские, так и офисные помещения с отличным современным ремонтом и гарантированным обслуживанием.

На данный момент на территории комплекса сдаются в аренду склад на 108 квадратных метров и два склада по 216 квадратных метров.

Цена: от $6 за м².