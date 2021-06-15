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Доллар США подешевел в начале торгов во вторник
15.06.2021 10:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Евро не изменился в цене, доллар США стал дешевле, российский рубль вырос в стоимости на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:17, евро не изменился в цене, доллар США упал в стоимости на 0,13%, российский рубль подорожал на 0,28%.
В начале торгов 15 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Российская валюта, наоборот, прибавила в стоимости по отношению к белорусскому рублю в начале торгов во вторник.
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