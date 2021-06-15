Доллар США подешевел в начале торгов во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Евро не изменился в цене, доллар США стал дешевле, российский рубль вырос в стоимости на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:17, евро не изменился в цене, доллар США упал в стоимости на 0,13%, российский рубль подорожал на 0,28%.

В начале торгов 15 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,02 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,49 рубля,

100 российских рублей – 3,46 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Новый закон о валюте

В Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений – новые правила вступят в силу 9 июля. Как обновленное законодательство скажется на возможности обменять валюту, выяснил Sputnik.

Отключение SWIFT

Резолюция Европарламента по Беларуси заставила снова говорить о возможном отключении от SWIFT – системе всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Sputnik узнал, насколько реально отключение, и что делать белорусам ?

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