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"Чушь несусветная": депутат ФРГ об условии Киева по "Северному потоку – 2"
15.06.2021 10:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал чушью предложение Киева "обменять" запуск газопровода "Северный поток – 2" на Крым.
Как ранее заявлял Кулеба, условием запуска газопровода должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". Депутат Гердт считает, что тут даже нечего обсуждать.
"Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм", – сказал Гердт в комментарии для
И добавил, что на самом деле "Северный поток – 2" гораздо нужнее для Германии, чем для России.
"Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ", – подчеркнул он.
Также по мнению депутата власти Украины заинтересованы в Крыме как территория, до местного населения при этом им дела нет.
Строительство "Северного потока – 2"
Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.
В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе отмечал, что "осталось проложить всего 80 километров". Решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. Потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права, отмечал тогда Крузе.
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.
Ранее немецкие экологи
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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
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