"Чушь несусветная": депутат ФРГ об условии Киева по "Северному потоку – 2"

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал чушью предложение Киева "обменять" запуск газопровода "Северный поток – 2" на Крым.

Как ранее заявлял Кулеба, условием запуска газопровода должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". Депутат Гердт считает, что тут даже нечего обсуждать.

"Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм", – сказал Гердт в комментарии для РИА Новости .

И добавил, что на самом деле "Северный поток – 2" гораздо нужнее для Германии, чем для России.

"Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ", – подчеркнул он.

Также по мнению депутата власти Украины заинтересованы в Крыме как территория, до местного населения при этом им дела нет.

Строительство "Северного потока – 2"

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.

В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе отмечал, что "осталось проложить всего 80 километров". Решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. Потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права, отмечал тогда Крузе.

"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.

Ранее немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока – 2". Иск имеет "приостанавливающее действие" для ранее выданного разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. Активисты утверждали, что проект "разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей". По их мнению, общая зона негативного влияния на экологию в десять раз больше. Работы продолжились в конце мая.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

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