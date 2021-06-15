В Беларуси валютные договоры придется регистрировать на портале с 9 июля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Национальный банк вводит в эксплуатацию веб-портал "Регистрация валютных договоров", сообщает пресс-служба регулятора.

Данное решение мотивировано реализацией закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Белорусские власти декларируют, что он направлен на либерализацию валютных отношений и упрощение порядка проведения валютных операций.

В пресс-службе Нацбанка напомнили, что с 9 июля для физических лиц отменяется разрешительный порядок проведения валютных операций. Это касается движения капитала при покупке недвижимости за границей, взносов в уставный фонд нерезидента, приобретения ценных бумаг, выпущенных нерезидентом. В отношении юридических лиц отменяется разрешительный порядок открытия счетов за границей, а также регистрация валютных операций, связанных с движением капитала, в банке.

Вместе с этим начинает работать валютный мониторинг Нацбанка, составной частью которого будет система регистрации валютных договоров на специальном веб-портале .

Резиденты Беларуси будут осуществлять регистрацию валютных договоров, заключенных c нерезидентами на данном портале, который размещен на сайте регулятора.

"Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин для физических лиц и 4000 базовых величин для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - объяснили в пресс-службе. При этом полный список валютных операций, когда необходима регистрация договора, содержится в постановлении правления регулятора от 12 февраля 2021 г. № 37.

Сейчас пользователи могут создать на веб-портале личный кабинет и в тестовом режиме зарегистрировать валютный договор. Перед 9 июля все данные будут удалены, но сохранятся личные кабинеты со всеми настройками. На данном электронном ресурсе можно найти всю подробную информацию о валютных договорах, нормативных документах и получить ответы на наиболее популярные вопросы.

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