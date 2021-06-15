Лукашенко про развитие Орши: ответите за каждый квадратный метр

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Ни одному городу в Беларуси не уделяется столько внимания, как Орше, заявил белорусский лидер во время посещения Оршанского мясоконсервного комбината.

Накануне Александр Лукашенко посетил новый кластер ВПК "Устье" , где оценил работу производственной площадки по выпуску отечественных образцов стрелкового оружия и патронов.

Также он побывал на Оршанском авиаремонтном заводе, чтобы ознакомится с его работой.

Надо сделать конфетку

Сегодня глава государства спросил у местных чиновников, какая судьба ждет старые производственные и хозяйственные помещения мясокомбината. Оказалось, после организации работы нового цеха их попросту снесут, а часть территории отдадут городским властям.

"Надо разумно подойти. Прежде всего подумать, нужна вам эта территория будет в перспективе или нет", - считает Александр Лукашенко.

По его словам, "делать здесь, как ты говоришь, конфетку надо. Цех детского питания, как мне докладывали, хороший. Оставим крепкие помещения, выставим оборудование, если нужно, - и использовать. Надо подойти по-хозяйски, разумно".

Какое оружие делают в техническом кластере "Устье" >>

В свою очередь исполняющий обязанности гендиректора мясокомбината Максим Бакуров заверил, что похожих реализуемому в Орше проектов в стране больше нет.

После запуска нового цеха производственные мощности вырастут вдвое. Для этого начали наращивать объемы в сырьевых зонах и к концу 2022 году они смогут обеспечить комбинат сырьем на 75%-80%.

При этом Оршанский мясокомбинат способен закрывать потребности республики в детских консервах, но ему сложно конкурировать с иностранной продукцией. Ситуацию может улучшить введение в строй современных цехов убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота.

Оршей займутся к концу года

Белорусский лидер теперь ждет от чиновников результатов от той работы, которая велась по развитию Оршанского района, поэтому "к концу года как раз этой темой займемся".

"Вы ответите за каждый квадратный метр", - предупредил Александр Лукашенко.

После чего констатировал, что республиканские власти не уделяют такого внимания ни одному городу стране, как это делается в отношении Орши.

"У меня же и Гродно, и Брест есть. Я сюда приехал - уже пописывают: а когда президент на Запад пожалует?" – отметил глава государства.

При этом председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев заявил, что в Орше уже проделана большая работа, а в районе строятся уникальные объекты.

Сроки реализации проекта сорваны

На территории Оршанского мясокомбината глава государства ознакомился с докладами о том, как будет развиваться предприятие и каковы перспективы в работе строящегося цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота.

В материалах о реализации проекта нового цеха на мясокомбинате, которые были у президента, обнаружились расхождения в сроках строительства. Первоначально новый цех должны были начать эксплуатировать 1 июля, а теперь планы перенесли на ноябрь текущего года. Причины у данного решения как объективные, так и субъективные, но работы не завершены.

Лукашенко по этому поводу задал вопрос, что привело к срыву сроков строительства, и сообщил, что принял решение назначить руководителем предприятия исполняющего обязанности генерального директора Максима Бакурова.

Последует

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