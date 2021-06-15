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Беларусь рассчитывает привлечь 5,5 млрд долларов иностранных инвестиций
15.06.2021 14:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн - Sputnik. Беларусь планирует привлечь в свою экономику более 5,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций в ближайшие пять лет, об этом сообщила журналистам во вторник замминистра экономики республики Анжелика Никитина.
"Этой планкой мы не ограничиваемся. Будем стремиться к большей сумме", - добавила она.
Замминистра пояснила, что это инвестиции на чистой основе. Сферой их применения, в первую очередь, станет белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" как территория развития высокотехнологичных инновационных проектов.
"Кроме того, это наши свободные экономические зоны. В плане их развития мы уходим от экспортоориентированности к импортозамещению. Для их развития сегодня создается инфраструктура. В каждом регионе будут реализован один-два проекта, причем в областных центрах - крупные", - отметила Никитина.
Великий камень
Глава администрации белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко в свою очередь сообщил, что за последние пять-шесть лет всеми резидентами в проект вложено 287 миллионов долларов инвестиций.
"Великий камень" - это не только китайские деньги. В инвестиционном пуле участвуют 13 стран", - уточнил Ярошенко.
По его словам, в общей сложности в индустриальный парк вложено более 670 миллионов долларов.
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Прямые инвестиции, которые будут привлечены в страну, в первую очередь пойдут на такие проекты, как индустриальный парк "Великий камень", а также на развитие...
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