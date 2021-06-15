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Евро вырос, доллар США упал в цене на торгах во вторник
15.06.2021 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Евро стал дороже, доллар США уменьшился в стоимости, российский рубль вырос в цене по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро вырос на 0,08%, доллар США подешевел на 0,1%, российский рубль подскочил на 0,48%.
По итогам торгов 15 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Российская валюта подорожала в стоимости по отношению к белорусскому рублю по итогам торгов во вторник.
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