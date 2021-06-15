Евро вырос, доллар США упал в цене на торгах во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Евро стал дороже, доллар США уменьшился в стоимости, российский рубль вырос в цене по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро вырос на 0,08%, доллар США подешевел на 0,1%, российский рубль подскочил на 0,48%.

По итогам торгов 15 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,02 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,49 рубля,

100 российских рублей – 3,46 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Новый закон о валюте

В Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений – новые правила вступят в силу 9 июля. Как обновленное законодательство скажется на возможности обменять валюту, выяснил Sputnik .

Отключение SWIFT

Резолюция Европарламента по Беларуси заставила снова говорить о возможном отключении от SWIFT – системе всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Насколько реально отключение,и что делать белорусам - читайте в материале Sputnik .

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