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Более 2,8 тысячи: КГК опубликовал планы проверок во втором квартале 2021 года

15.06.2021 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. КГК сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2021 года, в них включены почти 3 тысячи субъектов хозяйствования, сообщили в ведомстве.

Комитет государственного контроля около 10 лет назад отказался от внезапных тотальных проверок предприятий и субъектов хозяйствования государственной и частной собственности. КГК ввел практику предупредительных проверок, если это не связано с криминальными рисками, сигналы о которых уже поступили в правоохранительные органы.

"Когда планировались проверки на второе половину 2021 года, было проанализировано почти 22 тысячи субъектов хозяйствования. И высокая степень риска присвоена почти восьми тысячам субъектов хозяйствования", - рассказали Sputnik в Госконтроле.

Из числа этих "рискованных" субъектов в планы выборочных попали более 2,8 тысячи по всей стране, при чем более проверят в рамках совместных проверок.

Как следует из планов проверок, в Минске, к примеру, во втором полугодии пройдет более 350 проверок. Контролирующие, надзорные органы, сотрудники МЧС, Минздрава, прокуратуры, придут с проверками не только на частные, но и на государственные объекты. В Минске в этот список попали, в частности, гимназия, поликлиника, медцентр, музыкальное учебное заведение, а также крупное предприятие, на котором производится продукция двойного назначения.

Всего на второе полугодие текущего года запланировано по стране более 3,2 тысяч проверок, из них около 2,5 тысяч - надзорные, сказали в КГК и пояснили, что это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды.

Там также уточнили, что наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС, на втором месте по числу проверок - Минтруда и соцзащиты, на третьем Минздрав. К проверкам активно подключатся Минприроды, Госстандарт, Минфин, МНС. Самое минимальное число инициированных проверок - это от самого Комитета государственного контроля, только 2% от их общего числа.

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Теги: Минск
 
 
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В частности, в Минске в список проверок, кроме коммерческих предприятий, попали поликлиника, лицей, а также завод, на котором производится продукция "двойного...
 
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