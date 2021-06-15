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Десятки тысяч белорусов могут привлечь на стройки в России
15.06.2021 15:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Около 20-30 тысяч белорусских строителей могут быть привлечены на стройки в России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ранее данный вопрос обсуждался с белорусской стороной. В рамках заключенных договоренностей стороны обязались проработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов.
"Если мы договоримся принципиально по цене и условиям, то, конечно, будем привлекать", - сказал российский вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Марата Хуснуллина, "если бы тысяч 20-30 тысяч строителей привлекли, было бы неплохо". Распределять объекты и заниматься координацией будет министерство строительства.
Знаковые объекты в России
"Мы провели встречу с премьером Беларуси, посмотрели, как мобилизовать рабочих. Из таких, острых моментов, где бы они могли работать – это космодром Восточный, полигон восточный железнодорожный, строительство дорог", - конкретизировал вице-премьер РФ.
При этом особое внимание он обратил на такие факты, что белорусские строители подходят по соотношению цена и качество, а также работают на нормативной базе советских времен, поэтому не нуждаются в переподготовке.
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Российская сторона хотела бы задействовать белорусских специалистов на таком значимом объекте инфраструктуры как космодром "Восточный".
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