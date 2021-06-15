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Указ Президента о "Великом камне": упрощение административных процедур и поддержка инновационной деятельности

15.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Указ Президента о новых условиях работы в индустриальном парке "Великий камень"  позволит сохранить и развить наилучший правовой режим ведения бизнеса в нем по сравнению с другими экономическими зонами ЕАЭС и Евросоюза.

Об этом сегодня рассказали в администрации индустриального парка. При работе над документом учитывались предложения и китайской стороны. Это станет сигналом для партнеров из Поднебесной: Беларусь - эффективная платформа для развития Шелкового пути. Напомним, указ о "Великом камне" глава государства подписал в минувшую пятницу. Законодательным актом устанавливается ряд новаций: например, упрощение административных процедур и поддержка инновационной деятельности.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка":

В первую очередь вводится понятие "субъект инновационной деятельности парка". Это предприятие, которое соответствует философии парка и которому государство предоставляет льготы на 2 года. Это то время, когда можно развиться в полноценный бизнес и перейти в статус резидента парка. Кроме того, вводятся инструменты поддержки, т.е. облегчение финансового бремени. Это популярные институты английского права. Т.е. это не льготы, а возможность структурировать финансы, чтобы стартап выстрелил и был реализован.

Сегодня в "Великом камне" работают 69 резидентов из 13 стран, в том числе Германии, Швейцарии и США. Большая часть выпускаемой инновационной продукции идет на экспорт.


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Указ Президента о новых условиях работы в индустриальном парке "Великий камень"  позволит сохранить и развить наилучший правовой режим ведения бизнеса в нем по...
 
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