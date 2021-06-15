В Беларуси возросло производство продукции легпрома

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Производство продукции легпрома Беларуси в январе-мае возросло почти на 6 %. Такие данные публикует Белстат. Самый крупный представитель отрасли в стране - концерн Беллегпром. Он объединяет порядка 70 организаций, где работает более 30 тысяч человек. Ежегодно предприятия концерна выпускают продукцию на сумму порядка 700 миллионов долларов. Большая часть идет на экспорт. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, технологическое производство постоянно модернизируется, а вместе с ним постоянно расширяется ассортимент и география рынков сбыта.