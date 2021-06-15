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Российский рубль и евро подешевели, доллар подорожал
15.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Российский рубль и евро на торгах в понедельник подешевели, доллар подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 49 копеек, евро - 3 рубля 1 копейку. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.
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Российский рубль и евро на торгах в понедельник подешевели, доллар подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 49 копеек, евро - 3 рубля 1 копейку. И 3 рубля 45 копеек стоят 100...
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