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В перерывах между работой можно играть на гитаре или барабанах. Как выглядит офис компании Gismart

15.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В перерывах между работой можно играть на гитаре или барабанах. Как выглядит офис компании Gismart

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня мы заглянули в офис компании Gismart. Это Белорусско-британская компания-разработчик мобильных игр и развлекательных приложений, кстати, одна из самых...
 
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