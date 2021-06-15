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В перерывах между работой можно играть на гитаре или барабанах. Как выглядит офис компании Gismart
15.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Сегодня мы заглянули в офис компании Gismart. Это Белорусско-британская компания-разработчик мобильных игр и развлекательных приложений, кстати, одна из самых...
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