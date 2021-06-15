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Очень дорогой подарок. Как продвигается возведение «китайского» Национального стадиона в Минске
15.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
30 июня в Минске
«Стадионная дипломатия»
Беларусь – далеко не первое государство, получившее в дар от Китая футбольный стадион,
Большинство китайских стадионов расположено в Африке. Цель дорогостоящих подарков в этом регионе –– получить право на реализацию проектов по добыче ископаемых. Например, после постройки нескольких спортивных объектов в Анголе Китай стал крупнейшим мировым импортёром сырой нефти из этой страны.
Также после “китайских подарков” некоторые страны, например Коста-Рика, прекращали сотрудничество с Тайванем. То есть строительство бесплатных стадионов зачастую сопровождалось политическими и экономическими договорами между правительствами.
Что получит Китай взамен от Беларуси? Тут всё неочевидно. Природными ресурсами наша страна небогата. Эксперты говорят, что, скорее всего, это «имиджевое вложение, которое поможет Китаю изменить настороженное отношение к китайским инвестициям и туристам».
К слову, на территории нашей страны уже и так реализуется немало проектов с участием Китая. Например, автомобильный завод «БелДжи», индустриальный парк «Великий камень», жилой комплекс "Променад" в Лебяжьем, гостинично-деловой комплекс «Шантер Хилл», гостиница «Пекин» и другие.
Подарок для Беларуси или помощь?
Национальный футбольный стадион, который разместится на улице Ванеева, и бассейн на улице Кальварийской обойдутся Китаю примерно в 235 миллионов долларов. Национальный футбольный стадион рассчитан на 33 тысячи зрителей. Поле будет соответствовать требованиям ФИФА, его размер составит 105 на 68 метров. Для ухода за натуральным травяным покрытием сделают систему автополива и подогрев. Общая площадь арены составит 48 тысяч кв. м, высота — 38,6 м.
"Мы с помощью наших китайских друзей — это, скорее всего, будет подарок Си Цзиньпина (председатель Китайской Народной Республики. - Прим.Ред.) - построим Национальный стадион Беларуси. Я просил Си Цзиньпина, своего друга, чтобы он построил его с китайским колоритом, чтобы все, не только белорусы, видели, что это образец дружбы с китайским народом. И сейчас идет выбор места", -
Это один из самых дорогостоящих для КНР подарков. Спортивные арены в африканских странах стоили ему в основном по 60-80 миллионов долларов. Однако паспорт объекта гласит, что это не подарок, а технико-экономическая помощь от Поднебесной.
Сделать стадион «Трактор» востребованным
Мы уже писали, что площадку под строительство Национального футбольного стадиона уже подготовили. Для будущего грандиозного спортивного объекта
В начале 2020 года бывший председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак
— В первом полугодии нынешнего года по межправительственному соглашению начнутся работы по созданию стадиона, проектирование которого сейчас завершается. Что касается стадиона «Трактор», стоит задача сделать его востребованным. Сейчас обсуждаются варианты расширения функционала объекта, например, сама площадка могла бы трансформироваться и использоваться для современного пятиборья, различных игровых видов спорта, а не только для футбола, — сказал Анатолий Сивак.
Он добавил, что подготовлена концепция по развитию парка 50-летия Октября, направленная на то, чтобы сделать его местом притяжения жителей. Рассматривается вариант создания на территории зеленой зоны лыжероллерной трассы, благоустройства дорожек, обновления уличного освещения. Работы спланируют таким образом, чтобы все было готово к открытию Национального футбольного стадиона.
Сейчас на строительной площадке во всю начались строительные работы: подогнали необходимую технику, поставили строительный городок, ведут работы по подготовке грунта. Завершить строительство стадиона планируют в 2023 году.
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30 июня в Минске официально началось строительство “китайских подарков”: нового футбольного стадиона и бассейна “международного стандарта”. Возведение...
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