Очень дорогой подарок. Как продвигается возведение «китайского» Национального стадиона в Минске

Большинство китайских стадионов расположено в Африке. Цель дорогостоящих подарков в этом регионе –– получить право на реализацию проектов по добыче ископаемых. Например, после постройки нескольких спортивных объектов в Анголе Китай стал крупнейшим мировым импортёром сырой нефти из этой страны.

Также после “китайских подарков” некоторые страны, например Коста-Рика, прекращали сотрудничество с Тайванем. То есть строительство бесплатных стадионов зачастую сопровождалось политическими и экономическими договорами между правительствами.

Что получит Китай взамен от Беларуси? Тут всё неочевидно. Природными ресурсами наша страна небогата. Эксперты говорят, что, скорее всего, это «имиджевое вложение, которое поможет Китаю изменить настороженное отношение к китайским инвестициям и туристам».

К слову, на территории нашей страны уже и так реализуется немало проектов с участием Китая. Например, автомобильный завод «БелДжи», индустриальный парк «Великий камень», жилой комплекс "Променад" в Лебяжьем, гостинично-деловой комплекс «Шантер Хилл», гостиница «Пекин» и другие.