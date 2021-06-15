|
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от $240 до $400
15.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ежедневно на Realt.by публикуются десятки объявлений о
1. В «сталинке» возле Большого театра за $330
Однокомнатная квартира площадью 36 м² на третьем этаже в доме по адресу улица Коммунистическая, 7
Дом кирпичный, 1954 года постройки. Капитальный ремонт делался десять лет назад. В квартире высота потолков около трех метров и паркетные полы.
Стоит отметить преимущество расположения дома. В пешей доступности сразу три станции метро – «Немига», «Площадь Победы», «Октябрьская».
2. Бюджетный вариант возле метро "Восток" за $240
Главное преимущество дома по адресу улица Калиновского, 82 – расположение в 300 метрах от станции метро «Восток».
К слову, в шаговой доступности торговый центр, другие магазины, фитнес-клуб. Собственник отмечает, что с арендатором заключается официальный договор.
3. Квартира на Институте культуры за $ 350
В квартире сделан отличный ремонт, полы из ламината. Совмещенный санузел с душевой кабиной, застекленный балкон. Есть электрическая плита, холодильник, свч-печь, мелкая бытовая техника, посудомоечная и стиральная машины, интернет.
4. Квартира-студия в Каменной горке возле метро за $350
Во Фрунзенском районе Минска можно найти большое количество арендных квартир. Мы подобрали объявление об
Из бытовой техники есть холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор, высокоскоростной интернет. В квартире установлены стеклопакеты, металлическая дверь.
В пешей доступности торговый центр, строительный гипермаркет, отделения банков и другое.
5. В тихой Серебрянке за $290
Если при выборе квартиры в аренду близость к метро не является принципиальным фактором, то этот вариант наверняка подойдет.
Дом 1974 года постройки находится по адресу проспект Рокоссовского, 43.
До станции метро «Партизанская» около двух километров. Возле дома есть остановка общественного транспорта. Хорошее сообщение, быстро и удобно добираться до метро.
В
До ближайшего парка, где протекает река, три минуты ходьбы. Также в пешей доступности магазины, гипермаркет, спортивный комплекс, велодорожка.
6. С хорошим ремонтом и видом на город в Грушевке за $350
В новостройке по адресу проспект Дзержинского, 23 сдается в аренду на длительный срок
В квартире есть холодильник, электрическая плита, свч-печь, чайник, пылесос, стиральная машина, телевизор, утюг, интернет. Сделан евроремонт, планировка студийная. При заключении договора аренды на срок более одного года возможна скидка.
7. С видом на Партизанский проспект за $270
Квартира площадью 44 м²
До ближайшей станции метро «Пролетарская» около 10 минут пешком. До ж/д вокзала на общественном транспорте можно добраться за 10-15 минут. Остановка возле дома.
8. Квартира возле метро Уручье за $300
В квартире есть необходимая для комфортного проживания мебель и техника – электрическая плита, холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор.
Этаж восьмой, окна квартиры выходят во двор, есть застекленная лоджия. Возле дома есть рестораны быстрого питания, торговый центр, гипермаркет, другие магазины, фитнес-клуб. Также рядом парк Уручье с водоемом.
9. Первая сдача квартиры на проспекте Пушкина за $300
Добраться до станции метро «Пушкинская» можно пешком и на общественном транспорте. В двух остановках торговые центры Palazzo и «Замок». Возле дома расположены продуктовые магазины, почта, школа, парковая зона.
Есть возможность недорогой аренды парковки в 100 метрах от дома.
10. Квартира-студия с полной комплектацией в ЖК «Минск-Мир» за $400
Дом, в котором сдается
Квартира полностью укомплектована необходимой техникой – индукционная плита, холодильник, свч-печь, посудомоечная и стиральная машина, телевизор, чайник, пылесос. Сделан хороший ремонт. На застекленной лоджии есть столик и два кресла. Окна квартиры выходят во двор.
Следите за нами в
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от $240 до $400
Ежедневно на Realt.by публикуются десятки объявлений о сдаче квартир в аренду. Выбрать для себя идеальный вариант лишь вопрос времени – предложений много, условия...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)