Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от $240 до $400

3. Квартира на Институте культуры за $ 350

Однокомнатная квартира в доме на улице Брилевской, 8/2 имеет площадь 34 м2. В ней есть все необходимое для комфортного проживания одного/двух человек.

В квартире сделан отличный ремонт, полы из ламината. Совмещенный санузел с душевой кабиной, застекленный балкон. Есть электрическая плита, холодильник, свч-печь, мелкая бытовая техника, посудомоечная и стиральная машины, интернет.