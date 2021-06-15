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Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от $240 до $400

15.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ежедневно на Realt.by публикуются десятки объявлений о сдаче квартир в аренду. Выбрать для себя идеальный вариант лишь вопрос времени – предложений много, условия разные. Мы решили упростить поиск и сделали подборку арендных квартир на любой вкус от 240 до 400 долларов в месяц. Их объединяют актуальность объявления, наличие необходимой техники, мебели, нормальный ремонт и чистота, удобное расположение в городе. Все квартиры от собственников.

1. В «сталинке» возле Большого театра за $330

Однокомнатная квартира площадью 36 м² на третьем этаже в доме по адресу улица Коммунистическая, 7 сдается на длительный срок. Рядом сквер, парк, Большой театр, цирк, площадка «Песочница».

Дом кирпичный, 1954 года постройки. Капитальный ремонт делался десять лет назад. В квартире высота потолков около трех метров и паркетные полы.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

Из бытовой техники имеется холодильник, свч-печь, стиральная машина, электрическая плита, телевизор, музыкальный центр. Проведен высокоскоростной интернет. Работает домофон, установлены стеклопакеты, металлическая дверь. Санузел совмещенный, с душевой кабиной.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

Стоит отметить преимущество расположения дома. В пешей доступности сразу три станции метро – «Немига», «Площадь Победы», «Октябрьская».

2. Бюджетный вариант возле метро "Восток" за $240

Главное преимущество дома по адресу улица Калиновского, 82 – расположение в 300 метрах от станции метро «Восток». Квартира площадью 38 м2 расположена на пятом этаже, окна выходят во двор.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

Здесь обычный ремонт и старая мебель, но чисто и аккуратно. Есть электрическая плита, новый холодильник и тахта, интернет, встроенные шкафы, раздельный санузел, застекленная лоджия.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

К слову, в шаговой доступности торговый центр, другие магазины, фитнес-клуб. Собственник отмечает, что с арендатором заключается официальный договор.

3. Квартира на Институте культуры за $ 350

Однокомнатная квартира в доме на улице Брилевской, 8/2 имеет площадь 34 м2. В ней есть все необходимое для комфортного проживания одного/двух человек.

В квартире сделан отличный ремонт, полы из ламината. Совмещенный санузел с душевой кабиной, застекленный балкон. Есть электрическая плита, холодильник, свч-печь, мелкая бытовая техника, посудомоечная и стиральная машины, интернет.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

До станций метро «Институт культуры» и «Ковальская Слобода» добраться можно пешком за 10-15 минут. Вблизи дома есть остановки общественного транспорта. Рядом множество магазинов, почта, школа и детский сад.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

4. Квартира-студия в Каменной горке возле метро за $350

Во Фрунзенском районе Минска можно найти большое количество арендных квартир. Мы подобрали объявление об аренде однокомнатной квартиры в новостройке с максимальной близостью к метро. Она находится по адресу улица Притыцкого, 97.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

Привлекает в квартире площадью 45 «квадратов» студийная планировка, хороший ремонт, просторная лоджия. Окна выходят во двор, поэтому обеспечена изоляция от транспортного шума.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

Из бытовой техники есть холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор, высокоскоростной интернет. В квартире установлены стеклопакеты, металлическая дверь.

В пешей доступности торговый центр, строительный гипермаркет, отделения банков и другое.

5. В тихой Серебрянке за $290

Если при выборе квартиры в аренду близость к метро не является принципиальным фактором, то этот вариант наверняка подойдет.

Дом 1974 года постройки находится по адресу проспект Рокоссовского, 43.

До станции метро «Партизанская» около двух километров. Возле дома есть остановка общественного транспорта. Хорошее сообщение, быстро и удобно добираться до метро.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

В квартире площадью 34 м2 сделан хороший ремонт, есть газовая плита, раздельный санузел, застекленный балкон. Установлены металлическая дверь, стеклопакеты.

До ближайшего парка, где протекает река, три минуты ходьбы. Также в пешей доступности магазины, гипермаркет, спортивный комплекс, велодорожка.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

6. С хорошим ремонтом и видом на город в Грушевке за $350

В новостройке по адресу проспект Дзержинского, 23 сдается в аренду на длительный срок однокомнатная квартира площадью 50 м² на девятом этаже. Из окон открывается хороший вид на сторону развязки на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

От дома до станции метро «Грушевка» пешком 5-7 минут. Возле дома остановка общественного транспорта. Есть множество бесплатных и платных парковочных мест.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

В квартире есть холодильник, электрическая плита, свч-печь, чайник, пылесос, стиральная машина, телевизор, утюг, интернет. Сделан евроремонт, планировка студийная. При заключении договора аренды на срок более одного года возможна скидка.

7. С видом на Партизанский проспект за $270

Квартира площадью 44 м² сдается в аренду в доме на проспекте Партизанском, 23. В ней сделан обычный ремонт, есть мебель, холодильник, стиральная машина, электрическая плита, интернет.

До ближайшей станции метро «Пролетарская» около 10 минут пешком. До ж/д вокзала на общественном транспорте можно добраться за 10-15 минут. Остановка возле дома.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

В этом районе есть все необходимые объекты. Рядом магазины, гипермаркет, рынок, почта, кинотеатр, бассейн, модная улица Октябрьская. В трех минутах ходьбы есть парковая зона.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

8. Квартира возле метро Уручье за $300

Однокомнатная квартира площадью 33 м² сдается в доме по адресу Шугаева, 3-1. Дом панельный, 1988 года постройки. До станции метро «Уручье» около 450 метров.

В квартире есть необходимая для комфортного проживания мебель и техника – электрическая плита, холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

Этаж восьмой, окна квартиры выходят во двор, есть застекленная лоджия. Возле дома есть рестораны быстрого питания, торговый центр, гипермаркет, другие магазины, фитнес-клуб. Также рядом парк Уручье с водоемом.

9. Первая сдача квартиры на проспекте Пушкина за $300

Квартира-студия площадью 36 м² сдается в аренду в доме по адресу проспект Пушкина, 81 впервые. Здесь свежий ремонт, полностью новая кухня.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

Собственник указывает, что вся необходимая мебель и бытовая техника в наличии – телевизор, холодильник, электрическая плита, стиральная машина, 30-литровый бойлер, кондиционер. В квартире есть гардеробная, а также два шкафа для хранения в лоджии.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

Добраться до станции метро «Пушкинская» можно пешком и на общественном транспорте. В двух остановках торговые центры Palazzo и «Замок». Возле дома расположены продуктовые магазины, почта, школа, парковая зона.

Есть возможность недорогой аренды парковки в 100 метрах от дома.

10. Квартира-студия с полной комплектацией в ЖК «Минск-Мир» за $400

Дом, в котором сдается квартира-студия, расположен в новом жилом комплексе «Минск-Мир». Площадь квартиры 32 м², этаж девятый.

Квартира полностью укомплектована необходимой техникой – индукционная плита, холодильник, свч-печь, посудомоечная и стиральная машина, телевизор, чайник, пылесос. Сделан хороший ремонт. На застекленной лоджии есть столик и два кресла. Окна квартиры выходят во двор.

На территории ЖК есть супермаркет, кофейня, расчетно-справочный центр. Двор благоустроен, с детскими площадками, много парковочных мест. До станции метро «Ковальская Слобода» около пяти минут пешком. Есть остановки общественного транспорта.

Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0
Топ-10 однокомнатных квартир в аренду от собственников в Минске. С мебелью, техникой и ценой от 0 до 0

 
Теги: Минск
 
 
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Ежедневно на Realt.by публикуются десятки объявлений о сдаче квартир в аренду. Выбрать для себя идеальный вариант лишь вопрос времени – предложений много, условия...
 
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