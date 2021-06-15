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В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: $1946 за "квадрат"
15.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы уже писали о том, что в центре Минска возводится самый секретный дом столицы. «Секретность» заключается в том, что до сих пор не ясно, кто мог купить квартиру в этой новостройке. В «Минстрое» лишь коротко прокомментировали: «Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем». Объект возведен, и вот на продажу выставили первую «вторичку».
В начале 2020 года участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной
Этот дом считается самым секретным из всех жилых домов столицы. До сих пор никто не знает, для кого предназначены квартиры в этой новостройке.
В январе сотрудники «Минскстроя» смогли сказать только, что этот дом предназначен для служебного пользования и любой желающий не сможет
— Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено, — сообщили в ГПО «Минскстрой»
Как
Получить более подробную информацию, или подтвердить существующую не удалось и по сей день. В сети невозможно найти какие-то данные про этот дом. Он фигурирует только в
Проектных деклараций по этому дому никто не видел. Очередей под офисом застройщика тоже. Но сейчас в продаже
Квартира находится на 10-ом верхнем этаже и имеет площадь 53.9 м2. Планировка свободная, с двумя санузлами. Ее можно сделать как с двумя изолированными комнатами, так и по типу евродвушки с кухней-гостиной и спальней. Спальня примыкает к одному из санузлов.
«Преимущество такой планировки следующее: Вы можете спокойно принять душ и, не одеваясь пройти в свою спальню. Вы сможете в любой момент посетить санузел, не выходя в коридор. Например, утром приведете себя в порядок и только потом появитесь в местах общего пользования, при других членах семьи или гостях квартиры. А ночью не потревожите остальных светом или шумом. В ваш санузел не сможет попасть никто кроме вас. Для некоторых это также важно. В некоторых случаях в квартирах обустраивают отдельный «детский» санузел, вход в который ведет из детской. Это может быть также очень удобным вариантом для малышей», - описывает прелести такой планировки агентство.
В просторном тамбуре две квартиры и небольшая кладовка. В стоимость квартиры входит парковочное место в подземном паркинге. Площадь парковочного места 12.5 м2.
«В шаговой доступности новая станция метро Юбилейная площадь (450м). Рядом с домом находится зеленый сквер. Здесь можно заняться бегом или прогуляться с собакой. 10-й этаж обеспечивает прекрасный панорамный вид на город. И, несомненно, Вас порадует отсутствие окон напротив. Ближайшее здание имеет всего 6 этажей. Эта квартира отвечает всем современным запросам: центр, респектабельность, комфортность», - сообщается в объявлении.
Квартиру продают за 104.900 USD. Выходит, что квадратный метр стоит 1946 USD.
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Мы уже писали о том, что в центре Минска возводится самый секретный дом столицы. «Секретность» заключается в том, что до сих пор не ясно, кто мог купить квартиру в...
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