ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: $1946 за "квадрат"

15.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Мы уже писали о том, что в центре Минска возводится самый секретный дом столицы. «Секретность» заключается в том, что до сих пор не ясно, кто мог купить квартиру в этой новостройке. В «Минстрое» лишь коротко прокомментировали: «Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем». Объект возведен, и вот на продажу выставили первую «вторичку».

В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"

В начале 2020 года участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной закрыли строительным забором. Тогда паспорт объекта сообщал, что здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой. Для нужд города тут же вырубили деревья расположенного здесь ранее небольшого сквера.

Этот дом считается самым секретным из всех жилых домов столицы. До сих пор никто не знает, для кого предназначены квартиры в этой новостройке.

В январе сотрудники «Минскстроя» смогли сказать только, что этот дом предназначен для служебного пользования и любой желающий не сможет купить квартиру в новостройке.

— Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено, — сообщили в ГПО «Минскстрой»

В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"

Как сообщали СМИ, это двухподъездный каркасник. Около 40 квартир — для работников МИД, около 50 — для работников структур, подчиненных Управлению делами президента. Жилье им не дарят, а продают.

Получить более подробную информацию, или подтвердить существующую не удалось и по сей день. В сети невозможно найти какие-то данные про этот дом. Он фигурирует только в Инвестиционной программе Минска на 2020 год, а также в Инвестиционной программе Минска на 2021 год. Сумма, которую потратили на возведение этой новостройки — 17.650.256,00 рублей.

Проектных деклараций по этому дому никто не видел. Очередей под офисом застройщика тоже. Но сейчас в продаже появилась нетронутая двухкомнатная «вторичка» в этом «секретном» доме.

В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"
В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"
В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"
В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"

Квартира находится на 10-ом верхнем этаже и имеет площадь 53.9 м2. Планировка свободная, с двумя санузлами. Ее можно сделать как с двумя изолированными комнатами, так и по типу евродвушки с кухней-гостиной и спальней. Спальня примыкает к одному из санузлов.

«Преимущество такой планировки следующее: Вы можете спокойно принять душ и, не одеваясь пройти в свою спальню. Вы сможете в любой момент посетить санузел, не выходя в коридор. Например, утром приведете себя в порядок и только потом появитесь в местах общего пользования, при других членах семьи или гостях квартиры. А ночью не потревожите остальных светом или шумом. В ваш санузел не сможет попасть никто кроме вас. Для некоторых это также важно. В некоторых случаях в квартирах обустраивают отдельный «детский» санузел, вход в который ведет из детской. Это может быть также очень удобным вариантом для малышей», - описывает прелести такой планировки агентство.

В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"
В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"
В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"
В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"
В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"

В просторном тамбуре две квартиры и небольшая кладовка. В стоимость квартиры входит парковочное место в подземном паркинге. Площадь парковочного места 12.5 м2.

«В шаговой доступности новая станция метро Юбилейная площадь (450м). Рядом с домом находится зеленый сквер. Здесь можно заняться бегом или прогуляться с собакой. 10-й этаж обеспечивает прекрасный панорамный вид на город. И, несомненно, Вас порадует отсутствие окон напротив. Ближайшее здание имеет всего 6 этажей. Эта квартира отвечает всем современным запросам: центр, респектабельность, комфортность», - сообщается в объявлении.

В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"
В продаже появилась квартира в «самом секретном» доме на Немиге: 46 за "квадрат"

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы уже писали о том, что в центре Минска возводится самый секретный дом столицы. «Секретность» заключается в том, что до сих пор не ясно, кто мог купить квартиру в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Топливо опять дорожает в Беларуси: в 17-й раз с начала года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by