Белстат: реальные доходы белорусов за 4 месяца выросли более чем на 3%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Реальные располагаемые денежные населения Беларуси в январе – апреле текущего года увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета республики.

Структура реальных доходов белорусов выглядит следующим образом:

оплата труда – 64,0%

доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 7,5%

трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 23,3%

доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%

Согласно белорусской методологии реальными располагаемыми доходами считаются денежные доходы, из которых уже вычтены налоги, сборы и взносы, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Белстат в начале июня распространил информацию, что в мае этого года индекс потребительских цен в сравнении с декабрем 2020 года составил 105,2%. Прогнозный показатель роста инфляции при этом увеличили в годовом выражении с 5% до 7%.

Ранее министерство экономики представило прогноз, согласно которому в 2021 году безработица не должна превысить 4,4%, а доходы населения в номинальном выражении увеличатся на 7%.

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