Как выросли реальные доходы белорусов

Реальные располагаемые доходы граждан Беларуси в январе-апреле выросли на 3,4% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета страны.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.

Напомним, под реальными денежными доходами понимаются денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

За первые четыре месяца прошлого года (по сравнению с таким же периодом 2019 года) реальные располагаемые доходы населения Беларуси увеличились на 5,7%.

Рост реальных располагаемых доходов населения в ткущем году уступает прошлогодним показателям не первый отчетный период. В январе текущего года они увеличились на 4,1% (в январе 2020 года – на 6,8%), в январе-феврале – на 3,3% (годом ранее – на 7,1%), в январе-марте – на 2,9% (в аналогичном периоде прошлого года – на 7,1%).