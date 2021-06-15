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РФ до минимума сокращает транзит газа через РБ. Что это значит для Минска?
16.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Sputnik узнал у экспертов, в связи с чем российский газовый концерн принял данное решение, а также что ждет Беларусь в результате таких серьезных потерь транзитных объемов.
Что случилось?
В преддверии годового собрания акционеров "Газпрома" (состоится 25 июня) в сети был опубликован контракт российской компании с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на транзит газа в Европу в 2021 году.
Согласно документу, задание для белорусской "дочки" "Газпрома" на транспортировку газа на 2021 год в Западную Европу составляет 29,574 млрд кубометров: I квартал - 9,626 млрд, II квартал - 9,183 млрд; III квартал - 8,842 млрд, IV квартал - 1,923 млрд.
Так, транзит по газопроводу "Ямал – Европа" (проектная мощность - 32,9 млрд кубометров в год) сократится почти на 80%.
В чем причина?
Главной причиной снижения транзита газа через территорию Беларуси опрошенные Sputnik эксперты называют скорый ввод в эксплуатацию "Северного потока-2". По новому газопроводу, который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию, Москве транспортировать газ выгоднее, нежели через страны-транзитеры.
"Северный поток-2" - это самая современная и технологичная труба. Там самые современные технологии, самые современные компрессорные станции. Она создает прямую магистраль от новых ямальских месторождений "Газпрома" к потребителям в Германии. Поэтому вполне логично, что ее будут полностью загружать, тем более что она уже в чистом виде принадлежит "Газпрому". Чем быстрее она окупится, тем для российского газового концерна лучше", - рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Насколько это серьезно для Беларуси?
Однако открытым остается вопрос: почему "Газпром" решил снизить транзит через территорию Беларуси, а не Украины? Дело в том, объясняет Станислав Митрахович, что по состоянию на сегодня у "Газпрома" с "Оператором ГТС Украины" заключен пятилетний контракт (до конца 2024 года, - Sputnik) по принципу "качай или плати" - то есть, российская компания изначально зарезервировала определенные мощности, и если она снизит транзит через Украину, то все равно будет должна оплатить законтрактованные объемы.
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"Если Украина по истечении действующего контракта предложит выгодные условия для России, то, возможно, часть транзита через нее и сохранится. Тем более, что через Украину удобно доставлять газ в Молдову, в Словакию. Если же Украина к концу 2024 года ничего адекватного России не предложит, то возможно и полное прекращение транзита газа. Тогда транзит через Беларусь и Польшу останется востребованным", - рассказал Станислав Митрахович.
С ним соглашается и директор Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Воробьев. По его словам, после введения в эксплуатацию "Турецкого потока" и "Северного потока-2" именно газопровод "Ямал-Европа" (а не те, что идут через территорию Украины) станет резервным для транспортировки газа из России на Запад.
"Прежние объемы вернутся на "Ямал-Европа", например, в случае аварии на "Северном потоке-2", чего никак нельзя исключить. А без этого Беларусь будет играть роль резервного маршрута. К тому же Балтийское море – мелкое, средняя глубина 51 метр, что доступно для водолазов. Не хочется думать, но с ростом напряженности в мире диверсии на 100% исключить нельзя", - говорит Воробьев.
Также, по словам Станислава Митраховича, газопровод через Беларусь может стать балансирующим направлением, которое в большей или меньшей степени будет заполняться от обстоятельств, а также станет страховкой при форс-мажорах (например, при ремонте основных трубопроводов).
"Возвращение прежних объемов транзита будет зависеть еще и оттого, как будет развиваться ситуация с потреблением газа в Европе. Если там продолжит расти потребление импортного газа из-за сокращения внутренней добычи – а такие планы действительно есть, в ближайшее время будет выведено из эксплуатации нидерландское месторождение Гронинген – то Европе придется покупать больше газа, в том числе российского", - рассказал Станислав Митрахович.
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Соответственно, вместе с ростом спроса на российский трубопроводный газ в Европе вновь будет востребована белорусская газотранспортная система. "Никто эту трубу отключать от компрессоров и выкапывать не будет", - отметил эксперт.
По его словам, Беларусь, вероятно, продолжит получать российский газ со скидкой, несмотря на снижение транзита. "Однако это будет целиком и полностью зависеть от экономической и политической интеграции", - считает Станислав Митрахович.
Беларусь будет получать газ по сниженным ценам, поскольку это в большей степени политический вопрос, соглашается Сергей Воробьев. Однако сегодня для Беларуси такое сильное снижение транзита - это достаточно серьезная потеря, считает эксперт.
"В документе "Газпрома" говорится, что расчетная стоимость услуг по транспортировке через Беларусь в этом году составит ориентировочно $285 млн. Сокращение транзита почти в четыре раза будет заметной потерей для бюджета республики. Для сравнения: доходы Беларуси от транзита российской нефти составляют порядка $180 млн", - резюмировал Сергей Воробьев.
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"Газпром" предполагает, что в IV квартале этого года транспортировка газа в Европу через территорию Беларуси значительно сократится - транзит снизится почти на 80%.
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