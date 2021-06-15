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Криптовалюта идет вверх: биткоин подорожал до $40 тыс.

16.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Тем временем криптовалюта подорожала до 40 тысяч долларов - впервые с 27 мая. Bitcoin был близок к тому, что опустится на дно. Некоторые аналитики предполагали, что главная криптовалюта мира может упасть примерно до 29 тысяч долларов. Рост связывают с двумя факторами: заявлением Илона Маска, что Tesla все же будет принимать оплату за свои авто в биткоинах, а также позитивной оценкой аналитиков обновления Taproot, которое, как ожидается, будет внедрено к ноябрю. Что по идее должно улучшить технологию смарт-контрактов в блокчейне Bitcoin, а также повысить конфиденциальность.


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Теги: Курсы валют
 
 
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Тем временем криптовалюта подорожала до 40 тысяч долларов - впервые с 27 мая. Bitcoin был близок к тому, что опустится на дно. Некоторые аналитики предполагали, что...
 
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