|
Криптовалюта идет вверх: биткоин подорожал до $40 тыс.
16.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Тем временем криптовалюта подорожала до 40 тысяч долларов - впервые с 27 мая. Bitcoin был близок к тому, что опустится на дно. Некоторые аналитики предполагали, что главная криптовалюта мира может упасть примерно до 29 тысяч долларов. Рост связывают с двумя факторами: заявлением Илона Маска, что Tesla все же будет принимать оплату за свои авто в биткоинах, а также позитивной оценкой аналитиков обновления Taproot, которое, как ожидается, будет внедрено к ноябрю. Что по идее должно улучшить технологию смарт-контрактов в блокчейне Bitcoin, а также повысить конфиденциальность.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем временем криптовалюта подорожала до 40 тысяч долларов - впервые с 27 мая. Bitcoin был близок к тому, что опустится на дно. Некоторые аналитики предполагали, что...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)