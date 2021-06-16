На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Квартира с двумя входами

В двухуровневые квартиры есть два входа. Алексей выбрал планировку, в которой на 19-м этаже - 40-метровая кухня-гостиная, на 20-м - пространство побольше, без перегородок. Всегда интересно наблюдать реакцию людей, впервые попавших в будущее жилье. Но Алексей спокоен:

- Это не первая моя квартира, я знаю, как выглядят новостройки до отделки. Это ровно то, что ожидал. Даже визуально просторней.