ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

16.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

ЖК Грандхаус строится возле метро Грушевка в квадрате пр-т Дзержинского - ул. Щорса - ул Папанина - Грушевский сквер. Его фасады видны уже пару лет - дом сдается поэтапно, "растет" от центральных секций. О ходе строительства комплекса Realt.by ранее уже рассказывал здесь. В декабре сдадут последнюю секцию, вдоль Папанина. В предпоследней секции (вдоль Щорса) вручение ключей новоселам случится уже на днях. Именно в ней купил 120-метровую двухуровневую квартиру Алексей. С ним и его женой мы пришли на экскурсию.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Квартира с двумя входами

В двухуровневые квартиры есть два входа. Алексей выбрал планировку, в которой на 19-м этаже - 40-метровая кухня-гостиная, на 20-м - пространство побольше, без перегородок. Всегда интересно наблюдать реакцию людей, впервые попавших в будущее жилье. Но Алексей спокоен: 

Это не первая моя квартира, я знаю, как выглядят новостройки до отделки. Это ровно то, что ожидал. Даже визуально просторней.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Больше всего Алексея и его супругу, похоже, интересовал вид с балконов верхних этажей.

- Отличный вид, на горизонте даже какой-то зеленый массив - похоже, Медвежинский. Никаких окон в окна. Пока просматривается развязка Дзержинского - Жукова. Построят дома вдоль Дзержинского - вид на развязку закроется, заодно и шума будет меньше. Хотя и так достаточно тихо. Пока мотоциклисты по проспекту не поехали, - улыбается Алексей.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Алексей знает, о чем говорит: сейчас пара живет в доме, окна которого выходят именно на проспект. И там действительно очень шумно. Звук со Щорса на этом фоне - шелест.

- Кажется, окна во двор, на Грушевский сквер, были бы лучше: и тише, и зелень.

- Мы выбирали именно этот вариант. В семье есть аллергики, а тут далеко от деревьев, высокий этаж: есть надежда, что ни пух, ни насекомые не будут сюда долетать.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Лестницу на второй уровень новоселы выберут сами

Нас удивило, что уровни квартиры не соединены лестницей. Оказалось, лестниц нет ни в одном пентхаусе, потому что у каждого будущего жителя - свое видение этой конструкции. Нет смысла ставить железобетон, если потом новоселы будут стремиться его демонтировать.

В общем на второй уровень квартиры идем по незадымляемой лестнице, через общественный балкон. И на балконе зависаем - ограждения воздушные, высота приличная, виды интересные.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Казалось бы, сам комплекс "Грандхаус" на тысячу квартир, но спланирован так, что двор выглядит огромным, перетекающим в сквер пространством. Никаких ассоциаций с "человейником".

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Второй уровень квартиры - большое пространство без перегородок.

- Первый этаж - гостевой, второй - приватный. Тут будет спальня, кабинет и гостевая комната, в перспективе - детская. Когда выбирали, ориентировались на квартиры площадью 95-99 квадратных метров. Но в итоге выбрали 120 - очень понравилась планировка. Уже прикидывали, что где будет, и выяснили, что все равно не хватает 10 метров на первом уровне. Придется идти на компромисс.

- Работали с дизайнером?

- Нет, сами. Это будет уже четвертый мой ремонт. Как-то нам взгрустнулось, и мы начали искать себе какое-нибудь развлечение и решили, что нам нужно улучшать жилищные условия. Мы уже присматривали квартиру года полтора назад, и нам ничего не приглянулось. Уезжать из этого района не хотели, да и сумма на квартиру была недостаточной, и планировки в других секциях не очень нравились. А в начале этого года посмотрели эту секцию, квартира показалась интересной, плюс тогда застройщик предоставлял рассрочку на 5 лет. Решили - почему бы и нет.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

"Здесь нет проблем с парковкой"

- Почему остановились на двухуровневой квартире?

- Хотелось какой-то изюминки. Эта квартира - фактически частный двухуровневый дом в центре города, с отличным видом и без сопутствующих частному дому неудобств.

Близко к центру, метро, новый район, вся компания, с которой мы общаемся, живут в пределах получасовой прогулки от дома. А если не здесь - то где? Из центра города не хочется уезжать. А конкурентов не нашли, таких, в которых бы и планировки нравились, и район. Тут нет проблем с парковкой - хороший подземный паркинг.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Решили посмотреть и паркинг.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Их тут три - на разные секции дома. Два готовы, этот готовится к сдаче. Сухой, просторный, лифты из подъездов спускаются прямо сюда. На паркинге застройщик решил не зарабатывать, поэтому место тут стоит от 8300 долларов, и взять его можно в рассрочку. Значит, проблем с заполняемостью, скорее всего, не будет.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Кстати, во дворе также расположены велобоксы. И детская площадка - ближе к скверу.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

Особенность дома - много коммерческих помещений на первых этажах. Тут и салоны красоты (впрочем, этим уже никого не удивишь), и магазины с экопродуктами, "Мила", OZ.BY, два медцентра, школа балета, магазин крафтового пива и - любовь Грушевки - кафе "Булочки" со своим свежим хлебом и выпечкой. На первых этажах сдающихся секций откроются новые магазины, в шаговой доступности есть фитнес-центр с бассейном, запланированы два детских сада, рядом школа, которую скоро начнут реконструировать. Так что ЖК «Грандхаус» постепенно превратится в город в городе, из которого можно и не выезжать без особой нужды.

На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЖК Грандхаус строится возле метро Грушевка в квадрате пр-т Дзержинского - ул. Щорса - ул Папанина - Грушевский сквер. Его фасады видны уже пару лет - дом сдается...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как выросли реальные доходы белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by