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На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
16.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ЖК Грандхаус строится возле метро Грушевка в квадрате пр-т Дзержинского - ул. Щорса - ул Папанина - Грушевский сквер. Его фасады видны уже пару лет - дом сдается поэтапно, "растет" от центральных секций. О ходе строительства комплекса Realt.by ранее уже рассказывал
Квартира с двумя входами
В двухуровневые квартиры есть два входа. Алексей выбрал планировку, в которой на 19-м этаже - 40-метровая кухня-гостиная, на 20-м - пространство побольше, без перегородок. Всегда интересно наблюдать реакцию людей, впервые попавших в будущее жилье. Но Алексей спокоен:
- Это не первая моя квартира, я знаю, как выглядят новостройки до отделки. Это ровно то, что ожидал. Даже визуально просторней.
Больше всего Алексея и его супругу, похоже, интересовал вид с балконов верхних этажей.
- Отличный вид, на горизонте даже какой-то зеленый массив - похоже, Медвежинский. Никаких окон в окна. Пока просматривается развязка Дзержинского - Жукова. Построят дома вдоль Дзержинского - вид на развязку закроется, заодно и шума будет меньше. Хотя и так достаточно тихо. Пока мотоциклисты по проспекту не поехали, - улыбается Алексей.
Алексей знает, о чем говорит: сейчас пара живет в доме, окна которого выходят именно на проспект. И там действительно очень шумно. Звук со Щорса на этом фоне - шелест.
Лестницу на второй уровень новоселы выберут сами
Нас удивило, что уровни квартиры не соединены лестницей. Оказалось, лестниц нет ни в одном пентхаусе, потому что у каждого будущего жителя - свое видение этой конструкции. Нет смысла ставить железобетон, если потом новоселы будут стремиться его демонтировать.
В общем на второй уровень квартиры идем по незадымляемой лестнице, через общественный балкон. И на балконе зависаем - ограждения воздушные, высота приличная, виды интересные.
Второй уровень квартиры - большое пространство без перегородок.
- Первый этаж - гостевой, второй - приватный. Тут будет спальня, кабинет и гостевая комната, в перспективе - детская. Когда выбирали, ориентировались на квартиры площадью 95-99 квадратных метров. Но в итоге выбрали 120 - очень понравилась планировка. Уже прикидывали, что где будет, и выяснили, что все равно не хватает 10 метров на первом уровне. Придется идти на компромисс.
- Работали с дизайнером?
- Нет, сами. Это будет уже четвертый мой ремонт. Как-то нам взгрустнулось, и мы начали искать себе какое-нибудь развлечение и решили, что нам нужно улучшать жилищные условия. Мы уже присматривали квартиру года полтора назад, и нам ничего не приглянулось. Уезжать из этого района не хотели, да и сумма на квартиру была недостаточной, и планировки в других секциях не очень нравились. А в начале этого года посмотрели эту секцию, квартира показалась интересной, плюс тогда застройщик предоставлял рассрочку на 5 лет. Решили - почему бы и нет.
"Здесь нет проблем с парковкой"
- Почему остановились на двухуровневой квартире?
- Хотелось какой-то изюминки. Эта квартира - фактически частный двухуровневый дом в центре города, с отличным видом и без сопутствующих частному дому неудобств.
Близко к центру, метро, новый район, вся компания, с которой мы общаемся, живут в пределах получасовой прогулки от дома. А если не здесь - то где? Из центра города не хочется уезжать. А конкурентов не нашли, таких, в которых бы и планировки нравились, и район. Тут нет проблем с парковкой - хороший подземный паркинг.
Их тут три - на разные секции дома. Два готовы, этот готовится к сдаче. Сухой, просторный, лифты из подъездов спускаются прямо сюда. На паркинге застройщик решил не зарабатывать, поэтому место тут стоит от 8300 долларов, и взять его можно в рассрочку. Значит, проблем с заполняемостью, скорее всего, не будет.
Особенность дома - много коммерческих помещений на первых этажах. Тут и салоны красоты (впрочем, этим уже никого не удивишь), и магазины с экопродуктами, "Мила", OZ.BY, два медцентра, школа балета, магазин крафтового пива и - любовь Грушевки - кафе "Булочки" со своим свежим хлебом и выпечкой. На первых этажах сдающихся секций откроются новые магазины, в шаговой доступности есть фитнес-центр с бассейном, запланированы два детских сада, рядом школа, которую скоро начнут реконструировать. Так что ЖК «Грандхаус» постепенно превратится в город в городе, из которого можно и не выезжать без особой нужды.
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На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
ЖК Грандхаус строится возле метро Грушевка в квадрате пр-т Дзержинского - ул. Щорса - ул Папанина - Грушевский сквер. Его фасады видны уже пару лет - дом сдается...
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