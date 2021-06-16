ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нефть торгуется вблизи многолетних максимумов

16.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн - Sputnik. Стоимость североморской марки нефти Brent приближается к отметке в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Утром на бирже стоимость августовских фьючерсов за "бочку" Brent росла на 0,88%, до 74,64 доллара за "бочку", стоимость июльских фьючерсов на техасскую WTI - на 0,83%, до 72,71 доллара.

Стоимость сырья выросла после обнародования статистики о запасах нефти в Соединенных Штатах. Всего за неделю они сократились на 8,5 миллиона баррелей. Получается, что данный показатель уменьшается четвертую неделю подряд.

Трейдеры реагируют на позитивные настроения на рынках, которые связаны с оптимистичными настроениями в отношении восстановления мировой экономики, успешной вакцинацией и послаблением карантинных мер.

В настоящий момент нефтяные котировки демонстрируют максимальные показатели с 2019 года. Фьючерсы в дальнейшем могут колебаться в диапазоне 70-80 долларов за бочку. При дальнейшем снижении запасов они могут пробить цену и в 100 долларов за бочку.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снижение запасов черного золота в Соединенных Штатах и восстановление мировой экономики после пандемии разгоняют ценовое ралли на главное сырье в международной...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На первом уровне - кухня-гостиная, на втором - спальни и кабинет. Семья минчан купила пентхаус в ЖК «Грандхаус» и показала его нам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by