|
Нефть торгуется вблизи многолетних максимумов
16.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн - Sputnik. Стоимость североморской марки нефти Brent приближается к отметке в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Утром на бирже стоимость августовских фьючерсов за "бочку" Brent росла на 0,88%, до 74,64 доллара за "бочку", стоимость июльских фьючерсов на техасскую WTI - на 0,83%, до 72,71 доллара.
Стоимость сырья выросла после обнародования статистики о запасах нефти в Соединенных Штатах. Всего за неделю они сократились на 8,5 миллиона баррелей. Получается, что данный показатель уменьшается четвертую неделю подряд.
Трейдеры реагируют на позитивные настроения на рынках, которые связаны с оптимистичными настроениями в отношении восстановления мировой экономики, успешной вакцинацией и послаблением карантинных мер.
В настоящий момент нефтяные котировки демонстрируют максимальные показатели с 2019 года. Фьючерсы в дальнейшем могут колебаться в диапазоне 70-80 долларов за бочку. При дальнейшем снижении запасов они могут пробить цену и в 100 долларов за бочку.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снижение запасов черного золота в Соединенных Штатах и восстановление мировой экономики после пандемии разгоняют ценовое ралли на главное сырье в международной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)