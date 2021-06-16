Нефть торгуется вблизи многолетних максимумов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн - Sputnik. Стоимость североморской марки нефти Brent приближается к отметке в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Утром на бирже стоимость августовских фьючерсов за "бочку" Brent росла на 0,88%, до 74,64 доллара за "бочку", стоимость июльских фьючерсов на техасскую WTI - на 0,83%, до 72,71 доллара.

Стоимость сырья выросла после обнародования статистики о запасах нефти в Соединенных Штатах. Всего за неделю они сократились на 8,5 миллиона баррелей. Получается, что данный показатель уменьшается четвертую неделю подряд.

Трейдеры реагируют на позитивные настроения на рынках, которые связаны с оптимистичными настроениями в отношении восстановления мировой экономики, успешной вакцинацией и послаблением карантинных мер.

В настоящий момент нефтяные котировки демонстрируют максимальные показатели с 2019 года. Фьючерсы в дальнейшем могут колебаться в диапазоне 70-80 долларов за бочку. При дальнейшем снижении запасов они могут пробить цену и в 100 долларов за бочку.

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