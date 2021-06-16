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ЕАБР: в ближайшие месяцы инфляция в Беларуси останется выше 9%

16.06.2021 09:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Евразийский банк развития прогнозирует в Беларуси сохранение инфляции на уровне выше 9% в ближайшие месяцы. Об этом эксперты банка заявили в еженедельном обзоре экономических новостей.

«Инфляция в Беларуси повысилась до 9,4% год к году в мае с 8,6% в апреле и с высокой вероятностью останется выше 9% в ближайшие месяцы», - прогнозируют главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров и его команда.

На инфляцию в Беларуси существенным образом влияет рост стоимости топлива, повышение мировых цен на продовольствие, металлы и стройматериалы, затруднения в транспортно-логистических цепочках и ускорение роста цен в России.

Эксперты отмечают, что инфляционные ожидания остаются повышенными: Нацбанк сообщает, что более 80% предприятий страны ожидали сохранение роста цен в ближайшие 3 месяца. Как следствие высоких инфляционных ожиданий – ограниченное влияние укрепления белорусского рубля на изменение потребительских цен.

Напомним, в мае в годовом выражении цены на продукты повысились на 8,9%, на непродовольственные товары – на 10,6%, а на услуги – на 8,7%. В апреле инфляция в Беларуси составила 0,7% и сохранилась на уровне марта (когда была 8,5%), и увеличилась на  0,1%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 8,6%, по сравнению с декабрем прошлого года, в апреле он увеличился на 4,6%.

При этом официальные власти надеются на удержание инфляции в 2021 году в рамках пяти процентов. А вот население, судя по данным опроса Национального банка Беларуси, ожидает еще большего роста цен и не верит, что инфляция замедлится.

 
Теги: Новости
 
 
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Евразийский банк развития прогнозирует в Беларуси сохранение инфляции на уровне выше 9% в ближайшие месяцы. Об этом эксперты банка заявили в еженедельном обзоре...
 
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