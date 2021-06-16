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ЕАБР: в ближайшие месяцы инфляция в Беларуси останется выше 9%
16.06.2021 09:17 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Евразийский банк развития прогнозирует в Беларуси сохранение инфляции на уровне выше 9% в ближайшие месяцы. Об этом эксперты банка
«Инфляция в Беларуси повысилась до 9,4% год к году в мае с 8,6% в апреле и с высокой вероятностью останется выше 9% в ближайшие месяцы», - прогнозируют главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров и его команда.
На инфляцию в Беларуси существенным образом влияет рост стоимости топлива, повышение мировых цен на продовольствие, металлы и стройматериалы, затруднения в транспортно-логистических цепочках и ускорение роста цен в России.
Эксперты отмечают, что инфляционные ожидания остаются повышенными: Нацбанк сообщает, что более 80% предприятий страны ожидали сохранение роста цен в ближайшие 3 месяца. Как следствие высоких инфляционных ожиданий – ограниченное влияние укрепления белорусского рубля на изменение потребительских цен.
Напомним, в мае в годовом выражении цены на продукты
При этом официальные власти
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Евразийский банк развития прогнозирует в Беларуси сохранение инфляции на уровне выше 9% в ближайшие месяцы. Об этом эксперты банка заявили в еженедельном обзоре...
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