Беларусь планирует привлечь 5,5 млрд долларов иностранных инвестиций за пятилетку

Источник материала: БT

Об этом рассказала замминистра экономики Анжелика Никитина. Большую ставку делают на "Великий камень". Накануне глава государства подписал указ о развитии индустриального парка. Документом расширены направления деятельности резидентов. Акцент - на медицине, 5G-технологиях и беспилотном автомобилестроении. Развивать будут и другие экономические зоны Беларуси.

Средний портрет компании-резидента "Великий камень" выглядит следующим образом. В штате 90 человек, объем инвестиций - 20 миллионов долларов. Большая часть выпускаемой продукции идет на экспорт.





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