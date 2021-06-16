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Беларусь планирует привлечь 5,5 млрд долларов иностранных инвестиций за пятилетку
16.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Об этом рассказала замминистра экономики Анжелика Никитина. Большую ставку делают на "Великий камень". Накануне глава государства подписал указ о развитии индустриального парка. Документом расширены направления деятельности резидентов. Акцент - на медицине, 5G-технологиях и беспилотном автомобилестроении. Развивать будут и другие экономические зоны Беларуси.
Средний портрет компании-резидента "Великий камень" выглядит следующим образом. В штате 90 человек, объем инвестиций - 20 миллионов долларов. Большая часть выпускаемой продукции идет на экспорт.
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Об этом рассказала замминистра экономики Анжелика Никитина. Большую ставку делают на "Великий камень". Накануне глава государства подписал указ о развитии...
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